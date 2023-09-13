В Перми снова начали судить экс-ректора педагогического университета

Андрей Колесников обвиняется в присвоении денег, которые были предоставлены университету Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми вновь начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова, а также завкафедрой методики преподавания иностранных языков вуза Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Все они обвиняются в хищении денег в составе организованной группы, которые были выделены вузу. Об этом сообщается на странице Свердловского райсуда города в соцсети «ВКонтакте».

«Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-ректора ФГБОУ ВО „Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет“. Он обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств РФ, находящихся в оперативном управлении университета, в особо крупном размере», — поясняет суд. Аналогичное обвинение предъявлено Безукладникову и Отрадновой. Колесников, помимо того, обвиняется в неправомерном обороте средств платежей университета.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела присвоили в общей сумме 25 940 555 рублей, которые получил ПГГПУ на международные образовательные программы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками преступной группы.