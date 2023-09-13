В Перми снова начали судить экс-ректора педагогического университета

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Пленарное заседание законодательного собрания. Пермь, колесников андрей
Андрей Колесников обвиняется в присвоении денег, которые были предоставлены университету Фото:

В Перми вновь начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова, а также завкафедрой методики преподавания иностранных языков вуза Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Все они обвиняются в хищении денег в составе организованной группы, которые были выделены вузу. Об этом сообщается на странице Свердловского райсуда города в соцсети «ВКонтакте».

«Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-ректора ФГБОУ ВО „Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет“. Он обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств РФ, находящихся в оперативном управлении университета, в особо крупном размере», — поясняет суд. Аналогичное обвинение предъявлено Безукладникову и Отрадновой. Колесников, помимо того, обвиняется в неправомерном обороте средств платежей университета.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела присвоили в общей сумме 25 940 555 рублей, которые получил ПГГПУ на международные образовательные программы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками преступной группы.

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В Перми вновь начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова, а также завкафедрой методики преподавания иностранных языков вуза Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Все они обвиняются в хищении денег в составе организованной группы, которые были выделены вузу. Об этом сообщается на странице Свердловского райсуда города в соцсети «ВКонтакте». «Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-ректора ФГБОУ ВО „Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет“. Он обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств РФ, находящихся в оперативном управлении университета, в особо крупном размере», — поясняет суд. Аналогичное обвинение предъявлено Безукладникову и Отрадновой. Колесников, помимо того, обвиняется в неправомерном обороте средств платежей университета. По версии следствия, фигуранты уголовного дела присвоили в общей сумме 25 940 555 рублей, которые получил ПГГПУ на международные образовательные программы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками преступной группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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