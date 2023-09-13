WP: за основателем «Медузы»* следили европейские спецслужбы

13 сентября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Телефон Галины Тимченко предположительно был заражен шпионским ПО в Германии Фото: Анна Майорова © URA.RU На телефоне российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group. Предположительно, заражение устройства произошло в феврале в Германии. Об этом сообщают американские журналисты. «iPhone Галины Тимченко был заражен шпионским ПО Pegasus в этом году. <…> Дата предполагаемого заражения была 10 февраля, когда журналистка посещала Германию», — сообщают авторы газеты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков из Access Now и Гражданская лаборатория Университета Торонто. Они занимаются исследованиями в области цифрового права. Эксперты подтвердили факт заражение. По мнению Тимченко, к произошедшему причастна Россия, но исследователи не нашли следов взаимодействия РФ и израильской компании NSO Grou. Лицензию на экспорт шпионского ПО Pegasus имеют несколько стран. Среди них, например, Саудовская Аравия. Аналитики также называют Латвию одной из подозреваемых. Именно там сейчас находится штаб издания «Медуза». Также среди подозреваемых находится основной союзник Риги в распространении шпионского ПО — Эстония. Кроме того среди стран, замеченных в использовании Pegasus, была Германия. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На телефоне российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group. Предположительно, заражение устройства произошло в феврале в Германии. Об этом сообщают американские журналисты. «iPhone Галины Тимченко был заражен шпионским ПО Pegasus в этом году. <…> Дата предполагаемого заражения была 10 февраля, когда журналистка посещала Германию», — сообщают авторы газеты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков из Access Now и Гражданская лаборатория Университета Торонто. Они занимаются исследованиями в области цифрового права. Эксперты подтвердили факт заражение. По мнению Тимченко, к произошедшему причастна Россия, но исследователи не нашли следов взаимодействия РФ и израильской компании NSO Grou. Лицензию на экспорт шпионского ПО Pegasus имеют несколько стран. Среди них, например, Саудовская Аравия. Аналитики также называют Латвию одной из подозреваемых. Именно там сейчас находится штаб издания «Медуза». Также среди подозреваемых находится основной союзник Риги в распространении шпионского ПО — Эстония. Кроме того среди стран, замеченных в использовании Pegasus, была Германия. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией в России