WP: за основателем «Медузы»* следили европейские спецслужбы

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Телефон Галины Тимченко предположительно был заражен шпионским ПО в Германии Фото:

На телефоне российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group. Предположительно, заражение устройства произошло в феврале в Германии. Об этом сообщают американские журналисты.

«iPhone Галины Тимченко был заражен шпионским ПО Pegasus в этом году. <…> Дата предполагаемого заражения была 10 февраля, когда журналистка посещала Германию», — сообщают авторы газеты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков из Access Now и Гражданская лаборатория Университета Торонто. Они занимаются исследованиями в области цифрового права. Эксперты подтвердили факт заражение.

По мнению Тимченко, к произошедшему причастна Россия, но исследователи не нашли следов взаимодействия РФ и израильской компании NSO Grou. Лицензию на экспорт шпионского ПО Pegasus имеют несколько стран. Среди них, например, Саудовская Аравия. Аналитики также называют Латвию одной из подозреваемых. Именно там сейчас находится штаб издания «Медуза». Также среди подозреваемых находится основной союзник Риги в распространении шпионского ПО — Эстония. Кроме того среди стран, замеченных в использовании Pegasus, была Германия.

*Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией в России

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На телефоне российской журналистки, основательницы интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией) Галины Тимченко обнаружили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group. Предположительно, заражение устройства произошло в феврале в Германии. Об этом сообщают американские журналисты. «iPhone Галины Тимченко был заражен шпионским ПО Pegasus в этом году. <…> Дата предполагаемого заражения была 10 февраля, когда журналистка посещала Германию», — сообщают авторы газеты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков из Access Now и Гражданская лаборатория Университета Торонто. Они занимаются исследованиями в области цифрового права. Эксперты подтвердили факт заражение. По мнению Тимченко, к произошедшему причастна Россия, но исследователи не нашли следов взаимодействия РФ и израильской компании NSO Grou. Лицензию на экспорт шпионского ПО Pegasus имеют несколько стран. Среди них, например, Саудовская Аравия. Аналитики также называют Латвию одной из подозреваемых. Именно там сейчас находится штаб издания «Медуза». Также среди подозреваемых находится основной союзник Риги в распространении шпионского ПО — Эстония. Кроме того среди стран, замеченных в использовании Pegasus, была Германия. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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