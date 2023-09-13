В WhatsApp появится возможность создавать каналы

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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Пользователи WhatsApp смогут создавать свои каналы Фото:

В WhatsApp появится возможность создавать каналы. Об этом сообщили на официальном сайте мессенджера.

«Сегодня важный день — мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — говорится в сообщении. Уточняется, что каналы, на которые подписался пользователь, не будут видны другим подписчикам.

Ранее в мессенджере появилась функция отправки видеосообщений. Также в WatsApp появилась возможность редактировать отправленные сообщения, передает Life.

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В WhatsApp появится возможность создавать каналы. Об этом сообщили на официальном сайте мессенджера. «Сегодня важный день — мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — говорится в сообщении. Уточняется, что каналы, на которые подписался пользователь, не будут видны другим подписчикам. Ранее в мессенджере появилась функция отправки видеосообщений. Также в WatsApp появилась возможность редактировать отправленные сообщения, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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