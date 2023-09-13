В WhatsApp появится возможность создавать каналы

13 сентября 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Пользователи WhatsApp смогут создавать свои каналы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В WhatsApp появится возможность создавать каналы. Об этом сообщили на официальном сайте мессенджера. «Сегодня важный день — мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — говорится в сообщении. Уточняется, что каналы, на которые подписался пользователь, не будут видны другим подписчикам. Ранее в мессенджере появилась функция отправки видеосообщений. Также в WatsApp появилась возможность редактировать отправленные сообщения, передает Life .

В WhatsApp появится возможность создавать каналы. Об этом сообщили на официальном сайте мессенджера. «Сегодня важный день — мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — говорится в сообщении. Уточняется, что каналы, на которые подписался пользователь, не будут видны другим подписчикам. Ранее в мессенджере появилась функция отправки видеосообщений. Также в WatsApp появилась возможность редактировать отправленные сообщения, передает Life.