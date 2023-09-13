Финансист рассказала о последствиях увеличения первоначального взноса по ипотеке

Финансист Бунегина: повышение первого взноса по ипотеке не снизит спрос на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, ленинский район, недвижимость, ипотека, город, октябрьский район, многоквартирные дома
Увеличение первого взноса по ипотеке не скажется на спросе на недвижимость, сказала Татьяна Бунегина Фото:

Из-за повышения в России первого взноса по ипотеке 15% до 20% рост количества сделок с недвижимостью может на время прекратиться. Однако в долгосрочной перспективе спрос на недвижимость не упадет, заявила владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник ЦБ РФ Татьяна Бунегина.

«Рост числа ипотечных сделок может замереть. Затем все участники рынка адаптируются, войдут в привычную колею, и рынок ипотеки продолжит развитие. То же касается и рынка недвижимости: он сейчас набирает обороты. В долгосрочной перспективе спрос на покупку недвижимости не снизится из-за увеличения первоначального взноса», — рассказала Татьяна Бунегина «Газете.ru».

По словам эксперта, люди не перестанут хотеть приобрести жилье. Покупатели всегда адаптируются к новым условиям и будут искать различные способы для покупки квартир и другой недвижимости. Однако она отметила, что сделки будут совершаться куда осознаннее.

Ранее стало известно, что правительство РФ повысило первый взнос по ипотеке. Изменения вступили в силу 9 сентября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за повышения в России первого взноса по ипотеке 15% до 20% рост количества сделок с недвижимостью может на время прекратиться. Однако в долгосрочной перспективе спрос на недвижимость не упадет, заявила владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник ЦБ РФ Татьяна Бунегина. «Рост числа ипотечных сделок может замереть. Затем все участники рынка адаптируются, войдут в привычную колею, и рынок ипотеки продолжит развитие. То же касается и рынка недвижимости: он сейчас набирает обороты. В долгосрочной перспективе спрос на покупку недвижимости не снизится из-за увеличения первоначального взноса», — рассказала Татьяна Бунегина «Газете.ru». По словам эксперта, люди не перестанут хотеть приобрести жилье. Покупатели всегда адаптируются к новым условиям и будут искать различные способы для покупки квартир и другой недвижимости. Однако она отметила, что сделки будут совершаться куда осознаннее. Ранее стало известно, что правительство РФ повысило первый взнос по ипотеке. Изменения вступили в силу 9 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...