Финансист рассказала о последствиях увеличения первоначального взноса по ипотеке

Финансист Бунегина: повышение первого взноса по ипотеке не снизит спрос на жилье

Увеличение первого взноса по ипотеке не скажется на спросе на недвижимость, сказала Татьяна Бунегина Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за повышения в России первого взноса по ипотеке 15% до 20% рост количества сделок с недвижимостью может на время прекратиться. Однако в долгосрочной перспективе спрос на недвижимость не упадет, заявила владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник ЦБ РФ Татьяна Бунегина.

«Рост числа ипотечных сделок может замереть. Затем все участники рынка адаптируются, войдут в привычную колею, и рынок ипотеки продолжит развитие. То же касается и рынка недвижимости: он сейчас набирает обороты. В долгосрочной перспективе спрос на покупку недвижимости не снизится из-за увеличения первоначального взноса», — рассказала Татьяна Бунегина « Газете.ru ».

По словам эксперта, люди не перестанут хотеть приобрести жилье. Покупатели всегда адаптируются к новым условиям и будут искать различные способы для покупки квартир и другой недвижимости. Однако она отметила, что сделки будут совершаться куда осознаннее.

Ранее стало известно, что правительство РФ повысило первый взнос по ипотеке. Изменения вступили в силу 9 сентября.