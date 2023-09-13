В Росстате сообщили о сокращении производства бензина и дизеля

14 сентября 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Росстат зафиксировал сокращение производства бензина и дизеля за прошлую неделю Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России за период с 4 по 10 сентября сократились объемы производства бензина и дизельного топлива. По данным Росстата выпуск бензина упал на 5,9% (до 785,3 тысяч тонн) относительно прошлой недели, а дизеля — на 3% (до 1,6 млн тонн). «За период с 4 по 11 сентября объем производства бензина снизился на 5,9% до 785,3 тысяч тонн. Производство дизельного топлива за период сократилось на 3%, до 1647,6 тысяч тонн. Данные приведены по сравнению с прошлой неделей», — сообщается на сайте Росстата . Вместе с сокращением объемов производства, увеличились цены топливо. С 5 по 11 сентября Росстат зафиксировал тенденцию в 79 субъектах РФ. Стоимость бензина выросла на 0,7%, дизеля — на 1,7%. Наибольший рост зафиксирован в Карелии — на 3,2%, Тыве и Томской области — на 3%. По данным на 11 сентября средняя стоимость литра АИ-92 в России — 51,02 рубля, АИ-95 — 55,77 рублей, АИ-98 и выше — 67,37 рублей, а дизельного топлива — 62,64 рубля. Ранее правительство России решило установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Данная мера позволит защитить экономические интересы граждан.

В России за период с 4 по 10 сентября сократились объемы производства бензина и дизельного топлива. По данным Росстата выпуск бензина упал на 5,9% (до 785,3 тысяч тонн) относительно прошлой недели, а дизеля — на 3% (до 1,6 млн тонн). «За период с 4 по 11 сентября объем производства бензина снизился на 5,9% до 785,3 тысяч тонн. Производство дизельного топлива за период сократилось на 3%, до 1647,6 тысяч тонн. Данные приведены по сравнению с прошлой неделей», — сообщается на сайте Росстата. Вместе с сокращением объемов производства, увеличились цены топливо. С 5 по 11 сентября Росстат зафиксировал тенденцию в 79 субъектах РФ. Стоимость бензина выросла на 0,7%, дизеля — на 1,7%. Наибольший рост зафиксирован в Карелии — на 3,2%, Тыве и Томской области — на 3%. По данным на 11 сентября средняя стоимость литра АИ-92 в России — 51,02 рубля, АИ-95 — 55,77 рублей, АИ-98 и выше — 67,37 рублей, а дизельного топлива — 62,64 рубля. Ранее правительство России решило установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Данная мера позволит защитить экономические интересы граждан.