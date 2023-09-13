В свердловских городах временно прекратится радиовещание

В Алапаевске и Нижних Сергах (Свердловская область) 14 сентября временно ограничат трансляцию нескольких радиостанций из-за профилактических работ. Об этом сообщила «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В Алапаевске с 08:00 до 14:00 — программы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радиоканал «Воскресение», «Волна ФМ». В Нижних Сергах с 06:30 до 15:00 — программы «Радио России», радиоканал «Воскресение», «Волна ФМ», — сообщили на сайте РТРС Свердловской области.
В указанное время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
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