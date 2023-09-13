13 сентября 2023

В свердловских городах временно прекратится радиовещание

В Алапаевске и Нижних Сергах 14 сентября из-за ремонта отключат радиовещание
© Служба новостей «URA.RU»
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В Алапаевске и Нижних Сергах прервут трансляции радиостанций Фото:

В Алапаевске и Нижних Сергах (Свердловская область) 14 сентября временно ограничат трансляцию нескольких радиостанций из-за профилактических работ. Об этом сообщила «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В Алапаевске с 08:00 до 14:00 — программы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радиоканал «Воскресение», «Волна ФМ». В Нижних Сергах с 06:30 до 15:00 — программы «Радио России», радиоканал «Воскресение», «Волна ФМ», — сообщили на сайте РТРС Свердловской области.

В указанное время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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В Алапаевске и Нижних Сергах (Свердловская область) 14 сентября временно ограничат трансляцию нескольких радиостанций из-за профилактических работ. Об этом сообщила «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В Алапаевске с 08:00 до 14:00 — программы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радиоканал «Воскресение», «Волна ФМ». В Нижних Сергах с 06:30 до 15:00 — программы «Радио России», радиоканал «Воскресение», «Волна ФМ», — сообщили на сайте РТРС Свердловской области. В указанное время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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