В Кургане из-за ремонта на сутки ограничат подачу холодной воды жителям Заозерного жилого массива и ближайших микрорайонов. Отключение произойдет утром 15 сентября, сообщает сайт «Водного союза».
«Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по улице Новостроек, 50 — улице Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для этого потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — объяснили причину в компании. Холодную воду отключат с 9 утра 15 сентября до 8 часов утра 16 сентября. Отключение затронет все микрорайоны Заозерного.
Также воды не будет в части микрорайона Северный. Подачу ресурса ограничат в школах №№5 и 75, психоневрологической больнице и диспансере, на заводе «Курганстальмост». Давление воды будет снижено во всем микрорайоне Северном и западной части Рябково.
Жителей просят сделать необходимые запасы воды. После возобновления подачи воду можно будет использовать лишь для технических нужд до объявления результатов экспертизы.
В микрорайонах Кургана на сутки отключат холодную воду
В Кургане из-за ремонта на сутки ограничат подачу холодной воды жителям Заозерного жилого массива и ближайших микрорайонов. Отключение произойдет утром 15 сентября, сообщает сайт «Водного союза». «Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по улице Новостроек, 50 — улице Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для этого потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — объяснили причину в компании. Холодную воду отключат с 9 утра 15 сентября до 8 часов утра 16 сентября. Отключение затронет все микрорайоны Заозерного. Также воды не будет в части микрорайона Северный. Подачу ресурса ограничат в школах №№5 и 75, психоневрологической больнице и диспансере, на заводе «Курганстальмост». Давление воды будет снижено во всем микрорайоне Северном и западной части Рябково. Жителей просят сделать необходимые запасы воды. После возобновления подачи воду можно будет использовать лишь для технических нужд до объявления результатов экспертизы.