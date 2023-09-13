В Кургане жителям микрорайонов Заозерный и Северный на сутки отключат воду. Скрин

14 сентября 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

В курганских микрорайонах на сутки отключат воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за ремонта на сутки ограничат подачу холодной воды жителям Заозерного жилого массива и ближайших микрорайонов. Отключение произойдет утром 15 сентября, сообщает сайт «Водного союза». «Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по улице Новостроек, 50 — улице Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для этого потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — объяснили причину в компании. Холодную воду отключат с 9 утра 15 сентября до 8 часов утра 16 сентября. Отключение затронет все микрорайоны Заозерного. Также воды не будет в части микрорайона Северный. Подачу ресурса ограничат в школах №№5 и 75, психоневрологической больнице и диспансере, на заводе «Курганстальмост». Давление воды будет снижено во всем микрорайоне Северном и западной части Рябково. Жителей просят сделать необходимые запасы воды. После возобновления подачи воду можно будет использовать лишь для технических нужд до объявления результатов экспертизы. В микрорайонах Кургана на сутки отключат холодную воду скрин: «Водный союз» https://water45.ru/content/v-pyatnicu-v-zaozernom-i-ryade-mikrorayonov-kurgana-na-sutki-budet-ogranicheno-holodnoe

В Кургане из-за ремонта на сутки ограничат подачу холодной воды жителям Заозерного жилого массива и ближайших микрорайонов. Отключение произойдет утром 15 сентября, сообщает сайт «Водного союза». «Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по улице Новостроек, 50 — улице Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для этого потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — объяснили причину в компании. Холодную воду отключат с 9 утра 15 сентября до 8 часов утра 16 сентября. Отключение затронет все микрорайоны Заозерного. Также воды не будет в части микрорайона Северный. Подачу ресурса ограничат в школах №№5 и 75, психоневрологической больнице и диспансере, на заводе «Курганстальмост». Давление воды будет снижено во всем микрорайоне Северном и западной части Рябково. Жителей просят сделать необходимые запасы воды. После возобновления подачи воду можно будет использовать лишь для технических нужд до объявления результатов экспертизы.