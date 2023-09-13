13 сентября 2023

В Кургане жителям микрорайонов Заозерный и Северный на сутки отключат воду. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских микрорайонах на сутки отключат воду Фото:

В Кургане из-за ремонта на сутки ограничат подачу холодной воды жителям Заозерного жилого массива и ближайших микрорайонов. Отключение произойдет утром 15 сентября, сообщает сайт «Водного союза».

«Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по улице Новостроек, 50 — улице Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для этого потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — объяснили причину в компании. Холодную воду отключат с 9 утра 15 сентября до 8 часов утра 16 сентября. Отключение затронет все микрорайоны Заозерного.

Также воды не будет в части микрорайона Северный. Подачу ресурса ограничат в школах №№5 и 75, психоневрологической больнице и диспансере, на заводе «Курганстальмост». Давление воды будет снижено во всем микрорайоне Северном и западной части Рябково.

Жителей просят сделать необходимые запасы воды. После возобновления подачи воду можно будет использовать лишь для технических нужд до объявления результатов экспертизы.

В микрорайонах Кургана на сутки отключат холодную воду
В микрорайонах Кургана на сутки отключат холодную воду

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В Кургане из-за ремонта на сутки ограничат подачу холодной воды жителям Заозерного жилого массива и ближайших микрорайонов. Отключение произойдет утром 15 сентября, сообщает сайт «Водного союза». «Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по улице Новостроек, 50 — улице Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для этого потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — объяснили причину в компании. Холодную воду отключат с 9 утра 15 сентября до 8 часов утра 16 сентября. Отключение затронет все микрорайоны Заозерного. Также воды не будет в части микрорайона Северный. Подачу ресурса ограничат в школах №№5 и 75, психоневрологической больнице и диспансере, на заводе «Курганстальмост». Давление воды будет снижено во всем микрорайоне Северном и западной части Рябково. Жителей просят сделать необходимые запасы воды. После возобновления подачи воду можно будет использовать лишь для технических нужд до объявления результатов экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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