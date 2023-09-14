Мощный взрыв произошел под Саратовом

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, взрыв газа, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Дым был виден за несколько километров (фото из архива) Фото:

Под Саратовым произошел мощный взрыв. Местные жители предполагают, что поврежден газопровод.

«Мощный взрыв под Саратовом. <…> Житель района предположил, что речь идет о повреждении газопровода», — передает информацию telegram-канал «Осторожно, новости». На месте взрыва в воздух поднимаются клубы дыма. Официальной информации по этому поводу пока нет.

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Под Саратовым произошел мощный взрыв. Местные жители предполагают, что поврежден газопровод. «Мощный взрыв под Саратовом. <…> Житель района предположил, что речь идет о повреждении газопровода», — передает информацию telegram-канал «Осторожно, новости». На месте взрыва в воздух поднимаются клубы дыма. Официальной информации по этому поводу пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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