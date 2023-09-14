Мощный взрыв произошел под Саратовом

Дым был виден за несколько километров (фото из архива)
Под Саратовым произошел мощный взрыв. Местные жители предполагают, что поврежден газопровод.
«Мощный взрыв под Саратовом. <…> Житель района предположил, что речь идет о повреждении газопровода», — передает информацию telegram-канал «Осторожно, новости». На месте взрыва в воздух поднимаются клубы дыма. Официальной информации по этому поводу пока нет.
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