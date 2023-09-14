ВСУ пытались атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов» в Черном море

«Сергей Котов» отразил атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Армия Украины атаковала морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов» в Черном море, он отразил атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.