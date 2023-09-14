ВСУ пытались атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов» в Черном море

Армия Украины атаковала морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов» в Черном море, он отразил атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Корабль в момент атаки был в акватории Черного моря. Отмечается, что все катера уничтожены из штатного вооружения корабля.
Армия Украины атаковала морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов» в Черном море, он отразил атаку. Об этом сообщили в Минобороны России. «Силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Корабль в момент атаки был в акватории Черного моря. Отмечается, что все катера уничтожены из штатного вооружения корабля.