ВСУ пытались атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов» в Черном море

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«Сергей Котов» отразил атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото)
«Сергей Котов» отразил атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото) Фото:

Армия Украины атаковала морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов» в Черном море, он отразил атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Корабль в момент атаки был в акватории Черного моря. Отмечается, что все катера уничтожены из штатного вооружения корабля.

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Армия Украины атаковала морскими безэкипажными катерами российский корабль «Сергей Котов» в Черном море, он отразил атаку. Об этом сообщили в Минобороны России. «Силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Корабль в момент атаки был в акватории Черного моря. Отмечается, что все катера уничтожены из штатного вооружения корабля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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