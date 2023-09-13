13 сентября 2023

В Нижнем Тагиле виновник пьяного ДТП с погибшим получил шесть лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижнем Тагиле осудили водителя Audi, который допустил аварию с погибшим
В Нижнем Тагиле осудили водителя Audi, который допустил аварию с погибшим Фото:

В Нижнем Тагиле вынесен приговор водителю кроссовера Audi Q5. Мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП, в котором погиб человек. Виновника приговорили к шести годам колонии.

«19 октября 2021 года около 3:00 инспекторы ДПС заметили на улице Садоводов в Нижнем Тагиле подозрительный автомобиль Audi Q5. Требование остановиться водитель проигнорировал. В районе ТРЦ Depo машина врезалась в попутно ищущий Lada Largus, который от удара загорелся. В нем погиб 30-летний мужчина; 18-летняя девушка получила перелом бедра», — сказали в пресс-службе облсуда.

Следователи выяснили, что виновник аварии был пьян — на него завели уголовное дело. В 2022 году Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и назначил семь с половиной лет лишения свободы с лишением водительских прав на три года. Однако защита приговор обжаловала.

В марте этого года апелляционная инстанция отменила приговор из-за нарушений, допущенных на предварительном и судебном следствии. Дело вернули прокурору для устранения ошибок.

В июне Ленинский суд Нижнего Тагила повторно рассмотрел дело. Виновнику назначили шесть лет колонии с лишением водительских прав на два года и десять месяцев.

Кроме того, суд назначил выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственника погибшего пассажира. Ее сумма составил один миллион рублей. А в пользу девушки, получившей травмы, суд назначил выплатить более 300 тысяч рублей.

Защита обжаловала приговор в Свердловском облсуде. Но инстанция по итогам апелляционного рассмотрения оставила его без изменений.

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В Нижнем Тагиле вынесен приговор водителю кроссовера Audi Q5. Мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП, в котором погиб человек. Виновника приговорили к шести годам колонии. «19 октября 2021 года около 3:00 инспекторы ДПС заметили на улице Садоводов в Нижнем Тагиле подозрительный автомобиль Audi Q5. Требование остановиться водитель проигнорировал. В районе ТРЦ Depo машина врезалась в попутно ищущий Lada Largus, который от удара загорелся. В нем погиб 30-летний мужчина; 18-летняя девушка получила перелом бедра», — сказали в пресс-службе облсуда. Следователи выяснили, что виновник аварии был пьян — на него завели уголовное дело. В 2022 году Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и назначил семь с половиной лет лишения свободы с лишением водительских прав на три года. Однако защита приговор обжаловала. В марте этого года апелляционная инстанция отменила приговор из-за нарушений, допущенных на предварительном и судебном следствии. Дело вернули прокурору для устранения ошибок. В июне Ленинский суд Нижнего Тагила повторно рассмотрел дело. Виновнику назначили шесть лет колонии с лишением водительских прав на два года и десять месяцев. Кроме того, суд назначил выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственника погибшего пассажира. Ее сумма составил один миллион рублей. А в пользу девушки, получившей травмы, суд назначил выплатить более 300 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор в Свердловском облсуде. Но инстанция по итогам апелляционного рассмотрения оставила его без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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