В Нижнем Тагиле виновник пьяного ДТП с погибшим получил шесть лет колонии

14 сентября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле осудили водителя Audi, который допустил аварию с погибшим Фото: Александр Константинов © URA.RU В Нижнем Тагиле вынесен приговор водителю кроссовера Audi Q5. Мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП, в котором погиб человек. Виновника приговорили к шести годам колонии. «19 октября 2021 года около 3:00 инспекторы ДПС заметили на улице Садоводов в Нижнем Тагиле подозрительный автомобиль Audi Q5. Требование остановиться водитель проигнорировал. В районе ТРЦ Depo машина врезалась в попутно ищущий Lada Largus, который от удара загорелся. В нем погиб 30-летний мужчина; 18-летняя девушка получила перелом бедра», — сказали в пресс-службе облсуда. Следователи выяснили, что виновник аварии был пьян — на него завели уголовное дело. В 2022 году Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и назначил семь с половиной лет лишения свободы с лишением водительских прав на три года. Однако защита приговор обжаловала. В марте этого года апелляционная инстанция отменила приговор из-за нарушений, допущенных на предварительном и судебном следствии. Дело вернули прокурору для устранения ошибок. В июне Ленинский суд Нижнего Тагила повторно рассмотрел дело. Виновнику назначили шесть лет колонии с лишением водительских прав на два года и десять месяцев. Кроме того, суд назначил выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственника погибшего пассажира. Ее сумма составил один миллион рублей. А в пользу девушки, получившей травмы, суд назначил выплатить более 300 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор в Свердловском облсуде. Но инстанция по итогам апелляционного рассмотрения оставила его без изменений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле вынесен приговор водителю кроссовера Audi Q5. Мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП, в котором погиб человек. Виновника приговорили к шести годам колонии. «19 октября 2021 года около 3:00 инспекторы ДПС заметили на улице Садоводов в Нижнем Тагиле подозрительный автомобиль Audi Q5. Требование остановиться водитель проигнорировал. В районе ТРЦ Depo машина врезалась в попутно ищущий Lada Largus, который от удара загорелся. В нем погиб 30-летний мужчина; 18-летняя девушка получила перелом бедра», — сказали в пресс-службе облсуда. Следователи выяснили, что виновник аварии был пьян — на него завели уголовное дело. В 2022 году Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и назначил семь с половиной лет лишения свободы с лишением водительских прав на три года. Однако защита приговор обжаловала. В марте этого года апелляционная инстанция отменила приговор из-за нарушений, допущенных на предварительном и судебном следствии. Дело вернули прокурору для устранения ошибок. В июне Ленинский суд Нижнего Тагила повторно рассмотрел дело. Виновнику назначили шесть лет колонии с лишением водительских прав на два года и десять месяцев. Кроме того, суд назначил выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственника погибшего пассажира. Ее сумма составил один миллион рублей. А в пользу девушки, получившей травмы, суд назначил выплатить более 300 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор в Свердловском облсуде. Но инстанция по итогам апелляционного рассмотрения оставила его без изменений.