13 сентября 2023

На курганском военном заводе произошел взрыв и пострадали люди. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
В Курган на оборонном заводе случился взрыв Фото:

На Курганском машиностроительном заводе, выпускающем боевые машины, произошел взрыв и пострадали рабочие. О происшествии URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников предприятия.

«В цехе „Курганмашзавода“, где собирают боевые машины пехоты, произошел взрыв паров керосина. Пострадали двое сотрудников завода», — информирует источник. Двое мужчин были доставлены в больницу. Инцидент случился 13 сентября.

По данным источника, пожар был потушен в короткое время. Предварительной причиной было названо нарушение правил техники безопасности.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями на предприятие. В пресс-службе КМЗ пообещали предоставить информацию позже.

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На Курганском машиностроительном заводе, выпускающем боевые машины, произошел взрыв и пострадали рабочие. О происшествии URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников предприятия. «В цехе „Курганмашзавода“, где собирают боевые машины пехоты, произошел взрыв паров керосина. Пострадали двое сотрудников завода», — информирует источник. Двое мужчин были доставлены в больницу. Инцидент случился 13 сентября. По данным источника, пожар был потушен в короткое время. Предварительной причиной было названо нарушение правил техники безопасности. Редакция URA.RU обратилась за комментариями на предприятие. В пресс-службе КМЗ пообещали предоставить информацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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