На Курганском машиностроительном заводе, выпускающем боевые машины, произошел взрыв и пострадали рабочие. О происшествии URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников предприятия.
«В цехе „Курганмашзавода“, где собирают боевые машины пехоты, произошел взрыв паров керосина. Пострадали двое сотрудников завода», — информирует источник. Двое мужчин были доставлены в больницу. Инцидент случился 13 сентября.
По данным источника, пожар был потушен в короткое время. Предварительной причиной было названо нарушение правил техники безопасности.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями на предприятие. В пресс-службе КМЗ пообещали предоставить информацию позже.
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