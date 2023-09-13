Инди-группа «внимание брусника!» написала неформальный гимн Екатеринбурга. Песню «Развлечение» создали за одну ночь, а позже сняли клип на известных локациях города. Об этом URA.RU рассказала команда паблик-арт-программы «ЧО».
«Мы захотели снять видео про Екатеринбург и для екатеринбуржцев, чтобы еще раз напомнить, как мы любим наш город, и показать его во всей красе», — рассказал руководитель «ЧО» Никита Харисов. По его словам, каждый кадр и строчка пронизаны уральским креативным духом, потому что над аудио- и видеорядом работали ребята из столицы Урала.
Как пояснила группа «внимание брусника!», песню они написали всего за одну ночь. Клип им помогли снять кинокомпания Red Pepper Film и девелопер «Атом». Снимали кадры в известных местах Екатеринбурга — на Плотинке, возле «Екатеринбург-сити», Макаровского моста, Белой Башни, в летнем дворе Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина, на фоне работ художника Тимы Ради «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» и арт-группы LKKL «Индустриальный младенец».
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