Сколько потратили партии на каждого тюменского избирателя на выборах в гордуму

Выборы в гордуму Тюмени дороже всего обошлись партии «Новые люди»

10 сентября тюменцы избрали 36 депутатов в новый созыв гордумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Самая дорогая агитационная кампания на выборах в гордуму Тюмени получилась у партии «Новые люди», а эффективнее всех тратила средства КПРФ. Данные о том, сколько внесли на избирательные счета и сколько потратили партии, приводятся на сайте избирательной комиссии.

«Партия „Новые люди“ внесла на счет 4,785 млн рублей и потратила 3,734 млн из них. При 10 901 полученном голосе каждый из них обошелся в 342 рубля», — следует из сведений на сайте избиркома.

Это самые дорогие затраты на каждый полученный голос избирателей среди партий. При этом в гордуму «Новые люди» не прошли — партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Экономнее всех оказались в КПРФ: из 2,5 млн рублей на счете к 5 сентября они израсходовали на агитацию 610 тысяч, оставив на оплату других услуг 1,9 млн рублей. Коммунисты получили 36 577 голосов, по 16,7 рубля за каждый.

По пять миллионов рублей внесли на свои избирательные счета партии «Единая Россия» и ЛДПР. Последняя полностью потратила деньги со счета и получила 37 694 голоса. Каждый голос обошелся ЛДПР в 132,6 рубля. «Единая Россия» потратила 2,596 млн рублей и получила 106 972 голосов. Один голос обошелся ей в 24 рубля.

Справедливороссы израсходовали 3,13 млн рублей, получив 14 553 голоса избирателей. Каждый стоил партии 215 рублей. Общая сумма средств, поступивших в избирательные фонды партий и кандидатов, составила 26 млн 760 тысяч рублей.