13 сентября 2023

Пермячке грозит тюрьма из-за обмана таможни

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб государству от действий пермячки составил 2,3 млн рублей Фото:

Жительницу Пермского края будут судить за незаконный ввоз автомобиля BMW M5 в Россию. Уголовное дело по уклонению от уплаты таможенных платежей в крупном размере передано в суд. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет.

«Пермской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении 24-летней жительницы Пермского края. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале.

Жительница Пермского края в январе 2022 года ввезла автомобиль через пункт пропуска «Адлер». Таможне она сказала, что использует машину «для международной перевозки». По факту автомобиль был приобретен для личного пользования. Женщина уклонилась от уплаты 2,3 млн рублей таможенных платежей. Автомобиль арестован.

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Жительницу Пермского края будут судить за незаконный ввоз автомобиля BMW M5 в Россию. Уголовное дело по уклонению от уплаты таможенных платежей в крупном размере передано в суд. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет. «Пермской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении 24-летней жительницы Пермского края. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале. Жительница Пермского края в январе 2022 года ввезла автомобиль через пункт пропуска «Адлер». Таможне она сказала, что использует машину «для международной перевозки». По факту автомобиль был приобретен для личного пользования. Женщина уклонилась от уплаты 2,3 млн рублей таможенных платежей. Автомобиль арестован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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