13 сентября 2023

Полиция ХМАО задержала любителя интимных переписок с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Мужчина неоднократно вступал в откровенную переписку с детьми Фото:

Житель Ханты-Мансийска задержан сотрудниками УМВД Югры и их петербургскими коллегами за ведение откровенной переписки с 10-летней девочкой. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства ХМАО.

«Сотрудниками ОБК УМВД России по ХМАО — Югре и их коллегами из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель северной столицы, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры. По предварительным данным, в одном из мессенджеров задержанный вступил в переписку с 10-летней школьницей из Югры. Мужчина вел с девочкой откровенные разговоры об интимной близости, при этом точно зная ее возраст.

Помимо данного эпизода, выявлен еще один подобный случай с участием этого же мужчины. Он вступал в откровенную переписку с другой несовершеннолетней югорчанкой.

На данный момент задержанный доставлен на территорию ХМАО для проведения следствия. Окружное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) мужчина приставал к школьницам начальных классов и предлагал сфотографировать их обнаженными. Следственный комитет Югры инициировал проверку по факту обращения родителей девочек.

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Житель Ханты-Мансийска задержан сотрудниками УМВД Югры и их петербургскими коллегами за ведение откровенной переписки с 10-летней девочкой. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства ХМАО. «Сотрудниками ОБК УМВД России по ХМАО — Югре и их коллегами из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель северной столицы, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры. По предварительным данным, в одном из мессенджеров задержанный вступил в переписку с 10-летней школьницей из Югры. Мужчина вел с девочкой откровенные разговоры об интимной близости, при этом точно зная ее возраст. Помимо данного эпизода, выявлен еще один подобный случай с участием этого же мужчины. Он вступал в откровенную переписку с другой несовершеннолетней югорчанкой. На данный момент задержанный доставлен на территорию ХМАО для проведения следствия. Окружное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) мужчина приставал к школьницам начальных классов и предлагал сфотографировать их обнаженными. Следственный комитет Югры инициировал проверку по факту обращения родителей девочек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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