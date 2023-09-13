Прокуратура поймала мэра на обмане правительства ХМАО. Инсайд

14 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Прокуратура поймала главу Советского района на предоставлении недостоверных сведений Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура ХМАО уличила главу Советского района Евгения Буренкова в предоставлении недостоверных сведений о расходовании субсидий на ремонт здания Дома культуры в поселке Алябьевском. Информация размещена на сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией Советского района… предоставлен отчет о расходах с недостоверными сведениями, поскольку работы по объекту не выполнены в полном объеме. Службой контроля ХМАО-Югры глава Советского района привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа», — указано в публикации. Буренкова оштрафовали по ч.3 ст. 15.15.3 КоАП за нарушение условий расходования межбюджетных трансферов. В пресс-службе прокуратуры корреспонденту URA.RU уточнили, что в соответствии с санкцией статьи штраф составил 10 тысяч рублей. Глава Советского района в разговоре с журналистом агентства сообщил, что подрядчик допустил срыв сроков выполнения работ по капремонту. Сдать ДК «Авангард» должны были в декабре 2022 года, однако теперь ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2023-го. «Организация не выполнила свои обязательства надлежащим образом. Со стороны заказчика в лице УКС были приняты меры для завершения работ. Кроме того, из-за санкций и скачка цен на стройматериалы строительство обошлось почти на четыре миллиона дороже, чем изначально планировалось в смете. Дополнительные средства пришлось изыскивать из бюджета района. Претензии на компенсацию издержек подрядчику направлены, в том числе судебные. Устранять косметические нарушения, скорее всего, будет другая организация», — прокомментировал ситуацию Буренков. Он добавил, что виновные в нарушении стандартов работы с документацией сотрудники, которые допустили недоработки, были уволены. Ранее URA.RU писало о начале строительства Дома культуры в Алябьевском по нацпроекту «Культура». На строительство ДК «Авангард» была направлена субсидия из бюджета ХМАО в размере порядка 90 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура ХМАО уличила главу Советского района Евгения Буренкова в предоставлении недостоверных сведений о расходовании субсидий на ремонт здания Дома культуры в поселке Алябьевском. Информация размещена на сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией Советского района… предоставлен отчет о расходах с недостоверными сведениями, поскольку работы по объекту не выполнены в полном объеме. Службой контроля ХМАО-Югры глава Советского района привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа», — указано в публикации. Буренкова оштрафовали по ч.3 ст. 15.15.3 КоАП за нарушение условий расходования межбюджетных трансферов. В пресс-службе прокуратуры корреспонденту URA.RU уточнили, что в соответствии с санкцией статьи штраф составил 10 тысяч рублей. Глава Советского района в разговоре с журналистом агентства сообщил, что подрядчик допустил срыв сроков выполнения работ по капремонту. Сдать ДК «Авангард» должны были в декабре 2022 года, однако теперь ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2023-го. «Организация не выполнила свои обязательства надлежащим образом. Со стороны заказчика в лице УКС были приняты меры для завершения работ. Кроме того, из-за санкций и скачка цен на стройматериалы строительство обошлось почти на четыре миллиона дороже, чем изначально планировалось в смете. Дополнительные средства пришлось изыскивать из бюджета района. Претензии на компенсацию издержек подрядчику направлены, в том числе судебные. Устранять косметические нарушения, скорее всего, будет другая организация», — прокомментировал ситуацию Буренков. Он добавил, что виновные в нарушении стандартов работы с документацией сотрудники, которые допустили недоработки, были уволены. Ранее URA.RU писало о начале строительства Дома культуры в Алябьевском по нацпроекту «Культура». На строительство ДК «Авангард» была направлена субсидия из бюджета ХМАО в размере порядка 90 миллионов рублей.