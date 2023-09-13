13 сентября 2023

Пермяки почтили память погибших в крушении Boeing 15 лет назад. Фото, видео

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15 - летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь , день памяти, скорбь, мемориал жертвам авиакатастрофы
Пермяки вспоминают погибших в авиакатастрофе, которая произошла 15 лет назад Фото:

В Перми 14 сентября почтили память погибших в результате крушения Boeing 737. Пермяки, потерявшие родных и близких в результате падения самолета, собрались у мемориала в Индустриальном районе, на месте авиакатастрофы. Рано утром в часовне, расположенной у мемориала, священник отслужил панихиду. В 12 часов началась церемония «Час памяти», передает корреспондент URA.RU.

«Родные и близкие собрались у мемориала на месте падения самолета. Во время памятного митинга собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо 88 воздушных шаров», — рассказал корреспондент агентства.

Boeing 737 рейса авиакомпании «Аэрофлот-Норд» упал 14 сентября 2008 года недалеко от жилых домов. Причиной падения стала потеря командиром воздушного судна ориентации в пространстве. В результате трагедии погибли 88 пассажиров и все члены экипажа.

15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
Родные и близкие погибших пришли к мемориалу, где 14 сентября 2008 года оборвалась жизнь 88 человек, летевших рейсом Москва—Пермь
Фото:
15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
Даже спустя 15 лет пермяки со слезами на глазах вспоминают тех, кого больше нет рядом с ними
Фото:
15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
К мемориалу, где увековечены имена погибших, принесли цветы
Фото:
15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
В церемонии приняли участие депутаты гордумы Перми Максим Спиридонов и Наталья Рослякова
Фото:
15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
Родные погибших принесли мягкие игрушки — среди погибших в авиакатастрофе были и дети
Фото:
15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
Собравшиеся оставили послание своим родным на воздушных шарах…
Фото:
15 летие авиакатастрофы Боинга 14.09.2008. Пермь
…и, по традиции, выпустили их в небо
Фото:

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В Перми 14 сентября почтили память погибших в результате крушения Boeing 737. Пермяки, потерявшие родных и близких в результате падения самолета, собрались у мемориала в Индустриальном районе, на месте авиакатастрофы. Рано утром в часовне, расположенной у мемориала, священник отслужил панихиду. В 12 часов началась церемония «Час памяти», передает корреспондент URA.RU. «Родные и близкие собрались у мемориала на месте падения самолета. Во время памятного митинга собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо 88 воздушных шаров», — рассказал корреспондент агентства. Boeing 737 рейса авиакомпании «Аэрофлот-Норд» упал 14 сентября 2008 года недалеко от жилых домов. Причиной падения стала потеря командиром воздушного судна ориентации в пространстве. В результате трагедии погибли 88 пассажиров и все члены экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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