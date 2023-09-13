Пермяки вспоминают погибших в авиакатастрофе, которая произошла 15 лет назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 14 сентября почтили память погибших в результате крушения Boeing 737. Пермяки, потерявшие родных и близких в результате падения самолета, собрались у мемориала в Индустриальном районе, на месте авиакатастрофы. Рано утром в часовне, расположенной у мемориала, священник отслужил панихиду. В 12 часов началась церемония «Час памяти», передает корреспондент URA.RU.

«Родные и близкие собрались у мемориала на месте падения самолета. Во время памятного митинга собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо 88 воздушных шаров», — рассказал корреспондент агентства.

Boeing 737 рейса авиакомпании «Аэрофлот-Норд» упал 14 сентября 2008 года недалеко от жилых домов. Причиной падения стала потеря командиром воздушного судна ориентации в пространстве. В результате трагедии погибли 88 пассажиров и все члены экипажа.

Родные и близкие погибших пришли к мемориалу, где 14 сентября 2008 года оборвалась жизнь 88 человек, летевших рейсом Москва—Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Даже спустя 15 лет пермяки со слезами на глазах вспоминают тех, кого больше нет рядом с ними Фото: Сергей Русанов © URA.RU

К мемориалу, где увековечены имена погибших, принесли цветы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В церемонии приняли участие депутаты гордумы Перми Максим Спиридонов и Наталья Рослякова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Родные погибших принесли мягкие игрушки — среди погибших в авиакатастрофе были и дети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Собравшиеся оставили послание своим родным на воздушных шарах… Фото: Сергей Русанов © URA.RU