В Перми 14 сентября почтили память погибших в результате крушения Boeing 737. Пермяки, потерявшие родных и близких в результате падения самолета, собрались у мемориала в Индустриальном районе, на месте авиакатастрофы. Рано утром в часовне, расположенной у мемориала, священник отслужил панихиду. В 12 часов началась церемония «Час памяти», передает корреспондент URA.RU.
«Родные и близкие собрались у мемориала на месте падения самолета. Во время памятного митинга собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо 88 воздушных шаров», — рассказал корреспондент агентства.
В Перми 14 сентября почтили память погибших в результате крушения Boeing 737. Пермяки, потерявшие родных и близких в результате падения самолета, собрались у мемориала в Индустриальном районе, на месте авиакатастрофы. Рано утром в часовне, расположенной у мемориала, священник отслужил панихиду. В 12 часов началась церемония «Час памяти», передает корреспондент URA.RU. «Родные и близкие собрались у мемориала на месте падения самолета. Во время памятного митинга собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо 88 воздушных шаров», — рассказал корреспондент агентства. Boeing 737 рейса авиакомпании «Аэрофлот-Норд» упал 14 сентября 2008 года недалеко от жилых домов. Причиной падения стала потеря командиром воздушного судна ориентации в пространстве. В результате трагедии погибли 88 пассажиров и все члены экипажа.