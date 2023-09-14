Пенсионный фонд отсудил у пермяка 90 тысяч за обман с пенсией

Пермяк получал незаконно пенсию от ПФР в течение семи месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд иск к жителю Перми за излишне выплаченные социальные пособия. Пермяк незаконно получил от ПФР более 90 тысяч рублей, которые теперь обязан вернуть, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Суд решил: взыскать с ответчика в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю излишне выплаченную социальную пенсию по случаю потери кормильца в размере 53 903 рублей, федеральную социальную доплату к пенсии в размере 26 704 рублей, единовременную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк незаконно получал пособие в течение семи месяцев.

Ответчик имел право на получение пособия по потере кормильца, так как поступил на очное обучение в пермский машиностроительный колледж. Через некоторое время из учебного учреждения студент был отчислен, но пенсионный фонд об этом не уведомил и продолжал получать социальную поддержку, на что уже не имел права. В ПФР выяснили, что ответчик незаконно получает господдержку только через несколько месяцев, после чего обратились в суд.