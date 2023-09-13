13 сентября 2023

В Екатеринбурге неизвестные бросили с моста брусок в проезжающий автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, пенсионер, транспорт, эпидемия, автобус, старик, городской транспорт, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
Недалеко от Таганского ряда неизвестные скинули с моста брусок и повредили автобус Фото:

В Екатеринбурге неизвестные скинули с моста деревянный брусок и попали в проезжающий автобус. По словам очевидцев, у транспортного средства разбито лобовое стекло.

«Недалеко от Таганского ряда на Сортировке неизвестные скинули с моста деревянный брусок. У автобуса разбито лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости получить оперативный комментарий не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестные скинули с моста деревянный брусок и попали в проезжающий автобус. По словам очевидцев, у транспортного средства разбито лобовое стекло. «Недалеко от Таганского ряда на Сортировке неизвестные скинули с моста деревянный брусок. У автобуса разбито лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости получить оперативный комментарий не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...