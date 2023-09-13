В Екатеринбурге неизвестные бросили с моста брусок в проезжающий автобус. Видео

14 сентября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Недалеко от Таганского ряда неизвестные скинули с моста брусок и повредили автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные скинули с моста деревянный брусок и попали в проезжающий автобус. По словам очевидцев, у транспортного средства разбито лобовое стекло. «Недалеко от Таганского ряда на Сортировке неизвестные скинули с моста деревянный брусок. У автобуса разбито лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости получить оперативный комментарий не удалось.

В Екатеринбурге неизвестные скинули с моста деревянный брусок и попали в проезжающий автобус. По словам очевидцев, у транспортного средства разбито лобовое стекло. «Недалеко от Таганского ряда на Сортировке неизвестные скинули с моста деревянный брусок. У автобуса разбито лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости получить оперативный комментарий не удалось.