Недалеко от Таганского ряда неизвестные скинули с моста брусок и повредили автобус
В Екатеринбурге неизвестные скинули с моста деревянный брусок и попали в проезжающий автобус. По словам очевидцев, у транспортного средства разбито лобовое стекло.
«Недалеко от Таганского ряда на Сортировке неизвестные скинули с моста деревянный брусок. У автобуса разбито лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости получить оперативный комментарий не удалось.
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