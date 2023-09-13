Звезда телешоу «Пацанки» отомстила тюменцу за измену. Фото

14 сентября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Машина изменника получила неожиданное «дополнение» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихомирова обклеила женскими прокладками чужую машину. О причинах такого поступка она рассказала у себя в социальных сетях. «Я считаю, что женская месть — это самое ужасное, что существует в этом мире. Мужики, не надо изменять» — заявила Тихомирова. Она также показала, как после ее поступка выглядит автомобиль. Ранее URA.RU сообщало, что Анна Тихомирова участвовала в шоу «Пацанки» в 2021 году, однако была отправлена домой из-за постоянных угроз с ее стороны. Тогда для девушки была разработана особая программа помощи Фото: из социальных сетей Анны Тихомировой Фото: из социальных сетей Анны Тихомировой

Бывшая участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихомирова обклеила женскими прокладками чужую машину. О причинах такого поступка она рассказала у себя в социальных сетях. «Я считаю, что женская месть — это самое ужасное, что существует в этом мире. Мужики, не надо изменять» — заявила Тихомирова. Она также показала, как после ее поступка выглядит автомобиль. Ранее URA.RU сообщало, что Анна Тихомирова участвовала в шоу «Пацанки» в 2021 году, однако была отправлена домой из-за постоянных угроз с ее стороны. Тогда для девушки была разработана особая программа помощи