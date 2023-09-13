13 сентября 2023

Звезда телешоу «Пацанки» отомстила тюменцу за измену. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина изменника получила неожиданное «дополнение» Фото:

Бывшая участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихомирова обклеила женскими прокладками чужую машину. О причинах такого поступка она рассказала у себя в социальных сетях.

«Я считаю, что женская месть — это самое ужасное, что существует в этом мире. Мужики, не надо изменять» — заявила Тихомирова. Она также показала, как после ее поступка выглядит автомобиль.

Ранее URA.RU сообщало, что Анна Тихомирова участвовала в шоу «Пацанки» в 2021 году, однако была отправлена домой из-за постоянных угроз с ее стороны. Тогда для девушки была разработана особая программа помощи

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Бывшая участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихомирова обклеила женскими прокладками чужую машину. О причинах такого поступка она рассказала у себя в социальных сетях. «Я считаю, что женская месть — это самое ужасное, что существует в этом мире. Мужики, не надо изменять» — заявила Тихомирова. Она также показала, как после ее поступка выглядит автомобиль. Ранее URA.RU сообщало, что Анна Тихомирова участвовала в шоу «Пацанки» в 2021 году, однако была отправлена домой из-за постоянных угроз с ее стороны. Тогда для девушки была разработана особая программа помощи
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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