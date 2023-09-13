Машина изменника получила неожиданное «дополнение»
Бывшая участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихомирова обклеила женскими прокладками чужую машину. О причинах такого поступка она рассказала у себя в социальных сетях.
«Я считаю, что женская месть — это самое ужасное, что существует в этом мире. Мужики, не надо изменять» — заявила Тихомирова. Она также показала, как после ее поступка выглядит автомобиль.
Ранее URA.RU сообщало, что Анна Тихомирова участвовала в шоу «Пацанки» в 2021 году, однако была отправлена домой из-за постоянных угроз с ее стороны. Тогда для девушки была разработана особая программа помощи
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