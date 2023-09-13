13 сентября 2023

В Пермском крае в колледж и школу поступили анонимные угрозы о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза минирования главпочтамта и школы №69. Екатеринбург, эвакуация, происшествие, чрезвычайное происшествие, полиция, оцепление
Силовики проверяют информацию о поступивших угрозах Фото:

В ряд учебных заведений Пермского края 14 сентября поступили анонимные сообщения о минировании. Так, электронное письмо, в котором сообщается о заложенном в здании взрывном устройстве, поступило в экономический колледж при Пермском государственном университете. Сейчас эта информация проверяется силовыми ведомствами, сообщили URA.RU в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

«14 сентября на электронную почту автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации „Экономический колледж при ПГУ“ (Комсомольский проспект, 34) поступило сообщение о минировании здания. Оперативные службы оповещены, информация проверяется», — рассказали агентству в пресс-службе министерства тербезопасности региона.

Также сегодня сообщение о заложенной бомбе получила школа №7 в Чусовом. «Сегодня утром в школу №7 поступили звонки о, якобы, заложенной бомбе. Всех детей вывели из школы на стадион. Работают правоохранительные органы», — говорится в telegram-канале «Чусовой vs Лысьва». В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU не смогли оперативно подтвердить данную информацию.

В начале сентября письма с информацией о взрывных устройствах получили сразу несколько вузов и школ в Перми и Березниках. Проведенная правоохранительными органами проверка показала, что угроза оказалась ложной.

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В ряд учебных заведений Пермского края 14 сентября поступили анонимные сообщения о минировании. Так, электронное письмо, в котором сообщается о заложенном в здании взрывном устройстве, поступило в экономический колледж при Пермском государственном университете. Сейчас эта информация проверяется силовыми ведомствами, сообщили URA.RU в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «14 сентября на электронную почту автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации „Экономический колледж при ПГУ“ (Комсомольский проспект, 34) поступило сообщение о минировании здания. Оперативные службы оповещены, информация проверяется», — рассказали агентству в пресс-службе министерства тербезопасности региона. Также сегодня сообщение о заложенной бомбе получила школа №7 в Чусовом. «Сегодня утром в школу №7 поступили звонки о, якобы, заложенной бомбе. Всех детей вывели из школы на стадион. Работают правоохранительные органы», — говорится в telegram-канале «Чусовой vs Лысьва». В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU не смогли оперативно подтвердить данную информацию. В начале сентября письма с информацией о взрывных устройствах получили сразу несколько вузов и школ в Перми и Березниках. Проведенная правоохранительными органами проверка показала, что угроза оказалась ложной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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