Пермские вузы и школы получили письма с угрозой взрыва

Анонимные письма о заложенной взрывчатке были отправлены через электронную почту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ряд пермский высших учебных заведений, а также школ получили электронные письма с информацией о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Среди вузов, которым пришли подобные письма, оказались Пермский госуниверситет и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

«В вашем здании заложены взрывчатки. Время — 24 часа», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на источник в одном из вузов. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ведомства ожидается.

Прошедшей зимой по Перми прокатилась волна анонимных угроз о заложенных в зданиях вузов, школ, детских садов и торговых центров взрывных устройств. Так, информация ПНИПУ пришлось эвакуировать сотрудников и учащихся из-за поступившей информации о минировании.

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Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем аккаунте в Telegram уточняет, что информацию о в образовательных учреждения поступали звонки о заложенных взрывных устройствах. Сейчас данная информация проверяется силовиками.

«Сегодня во второй половине дня на электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. В настоящее время оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — поясняет минтербезопасности Прикамья.