Евросоюз жестко отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына

Представитель ЕС Стано: любая помощь России со стороны КНДР неприемлема
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск., ким чен ын
КНДР ждет наказание в случае оказания помощи России, заявил Петер Стано Фото:

Европейский союз (ЕС) решительно отреагировал на встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. ЕС готов принять меры против властей Пхеньяна, если те станут оказывать военную помощь Москве. Об рассказал представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

«Любое предоставление Северной Кореей военной помощи России не останется без последствий», — передает слова Стано официальный сайт Евросоюза. По его словам, ЕС осуждает не только специальную военную операцию РФ на Украине, но и любую поддержку, оказываемую Москве со стороны других государств. Европа призывает Северную Корею прекратить оказывать любую форму поддержки России, заключил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Ранее стало известно, что Россия и КНДР планируют развивать сотрудничество во многих областях, включая военно-техническое сотрудничество (ВТС), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ВТС является важным аспектом этого взаимодействия, так как Северная Корея является соседней страной для России.

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Европейский союз (ЕС) решительно отреагировал на встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. ЕС готов принять меры против властей Пхеньяна, если те станут оказывать военную помощь Москве. Об рассказал представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано. «Любое предоставление Северной Кореей военной помощи России не останется без последствий», — передает слова Стано официальный сайт Евросоюза. По его словам, ЕС осуждает не только специальную военную операцию РФ на Украине, но и любую поддержку, оказываемую Москве со стороны других государств. Европа призывает Северную Корею прекратить оказывать любую форму поддержки России, заключил представитель внешнеполитической службы ЕС. Ранее стало известно, что Россия и КНДР планируют развивать сотрудничество во многих областях, включая военно-техническое сотрудничество (ВТС), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ВТС является важным аспектом этого взаимодействия, так как Северная Корея является соседней страной для России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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