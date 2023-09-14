В курганском городе из-за холода закрыли детский сад

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, животные, дошкольное учреждение, детский садик
В Щучье родители дошкольников пожаловались на холод в одной из групп Фото:

В Щучье Курганской области из-за холода в помещении закрыли детский сад «Светлячок». Возмущенные родители пожаловались в прокуратуру, рассказал URA.RU источник из сферы образования.

«В Щучье закрыли детский сад „Светлячок“ на неопределенной срок. Закрыли из-за того, что в группах холодно. Детсад посещают больше 50 воспитанников. Родители возмущены, так как временную группу в других детсадах не предоставили. Работающие родители не знают, куда деть детей, поэтому пожаловались в прокуратуру», — рассказал источник.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что решение о закрытии детсада принял руководитель учреждения на основании жалоб родителей на холод в одной из групп (15 градусов). «В настоящее время принято решение о закрытии детсада на два дня. Администрацией округа принято постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы с 18 сентября», — говорится в ответе ведомства.

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В Щучье Курганской области из-за холода в помещении закрыли детский сад «Светлячок». Возмущенные родители пожаловались в прокуратуру, рассказал URA.RU источник из сферы образования. «В Щучье закрыли детский сад „Светлячок“ на неопределенной срок. Закрыли из-за того, что в группах холодно. Детсад посещают больше 50 воспитанников. Родители возмущены, так как временную группу в других детсадах не предоставили. Работающие родители не знают, куда деть детей, поэтому пожаловались в прокуратуру», — рассказал источник. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что решение о закрытии детсада принял руководитель учреждения на основании жалоб родителей на холод в одной из групп (15 градусов). «В настоящее время принято решение о закрытии детсада на два дня. Администрацией округа принято постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы с 18 сентября», — говорится в ответе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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