В курганском городе из-за холода закрыли детский сад

14 сентября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В Щучье родители дошкольников пожаловались на холод в одной из групп Фото: Анна Майорова © URA.RU В Щучье Курганской области из-за холода в помещении закрыли детский сад «Светлячок». Возмущенные родители пожаловались в прокуратуру, рассказал URA.RU источник из сферы образования. «В Щучье закрыли детский сад „Светлячок“ на неопределенной срок. Закрыли из-за того, что в группах холодно. Детсад посещают больше 50 воспитанников. Родители возмущены, так как временную группу в других детсадах не предоставили. Работающие родители не знают, куда деть детей, поэтому пожаловались в прокуратуру», — рассказал источник. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что решение о закрытии детсада принял руководитель учреждения на основании жалоб родителей на холод в одной из групп (15 градусов). «В настоящее время принято решение о закрытии детсада на два дня. Администрацией округа принято постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы с 18 сентября», — говорится в ответе ведомства.

В Щучье Курганской области из-за холода в помещении закрыли детский сад «Светлячок». Возмущенные родители пожаловались в прокуратуру, рассказал URA.RU источник из сферы образования. «В Щучье закрыли детский сад „Светлячок“ на неопределенной срок. Закрыли из-за того, что в группах холодно. Детсад посещают больше 50 воспитанников. Родители возмущены, так как временную группу в других детсадах не предоставили. Работающие родители не знают, куда деть детей, поэтому пожаловались в прокуратуру», — рассказал источник. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что решение о закрытии детсада принял руководитель учреждения на основании жалоб родителей на холод в одной из групп (15 градусов). «В настоящее время принято решение о закрытии детсада на два дня. Администрацией округа принято постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы с 18 сентября», — говорится в ответе ведомства.