Друзья с Урала встретились на СВО спустя 12 лет разлуки. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Даниил и Евгений встретились на СВО спустя 10 лет со знакомства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Даниил «Чегера» и Евгений «Ноль-семь» из города Каменск-Уральский подружились в спортивном лагере более 10 лет назад — после смены связь потеряли, но встретились вновь на СВО в рядах казачьего диверсионно-разведывательного батальона «Енисей». Об этой истории корреспонденту URA.RU рассказали сами друзья.

«Я сидел на позициях с парнем. Он рассказал, что мы не одни из Каменска — говорит, есть земляк с позывным „Ноль-семь“, имя и фамилию называет — показалось что-то знакомое. Потом мы увиделись — смотрим друг на друга, вроде лицо узнаю, но не могу понять, откуда его знаю. Дней 20 прошло, я его спросил: спортом занимался? Он говорит, что занимался легкой атлетикой. И все, меня осенило. Напомнил ему, как потерялись — говорит, была такая ситуация», — рассказывает Даниил «Чегер». Евгений добавил, что спецоперация сплотила их — они стали хорошими друзьями.

Даниил и Евгений были на сборах в спортивном лагере «Исетские зори» более десяти лет назад. Познакомились, когда вместе на соревнованиях заблудились в лесу. После смены их пути разошлись почти на 15 лет. Но в 2023 году они неожиданно встретились вновь за три тысячи километров от родного города в рядах батальона «Енисей».

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Военнослужащие Даниил «Чегера» и Евгений «Ноль-семь» из города Каменск-Уральский подружились в спортивном лагере более 10 лет назад — после смены связь потеряли, но встретились вновь на СВО в рядах казачьего диверсионно-разведывательного батальона «Енисей». Об этой истории корреспонденту URA.RU рассказали сами друзья. «Я сидел на позициях с парнем. Он рассказал, что мы не одни из Каменска — говорит, есть земляк с позывным „Ноль-семь“, имя и фамилию называет — показалось что-то знакомое. Потом мы увиделись — смотрим друг на друга, вроде лицо узнаю, но не могу понять, откуда его знаю. Дней 20 прошло, я его спросил: спортом занимался? Он говорит, что занимался легкой атлетикой. И все, меня осенило. Напомнил ему, как потерялись — говорит, была такая ситуация», — рассказывает Даниил «Чегер». Евгений добавил, что спецоперация сплотила их — они стали хорошими друзьями. Даниил и Евгений были на сборах в спортивном лагере «Исетские зори» более десяти лет назад. Познакомились, когда вместе на соревнованиях заблудились в лесу. После смены их пути разошлись почти на 15 лет. Но в 2023 году они неожиданно встретились вновь за три тысячи километров от родного города в рядах батальона «Енисей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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