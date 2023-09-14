Друзья с Урала встретились на СВО спустя 12 лет разлуки. Видео

14 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Даниил и Евгений встретились на СВО спустя 10 лет со знакомства Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Даниил «Чегера» и Евгений «Ноль-семь» из города Каменск-Уральский подружились в спортивном лагере более 10 лет назад — после смены связь потеряли, но встретились вновь на СВО в рядах казачьего диверсионно-разведывательного батальона «Енисей». Об этой истории корреспонденту URA.RU рассказали сами друзья. «Я сидел на позициях с парнем. Он рассказал, что мы не одни из Каменска — говорит, есть земляк с позывным „Ноль-семь“, имя и фамилию называет — показалось что-то знакомое. Потом мы увиделись — смотрим друг на друга, вроде лицо узнаю, но не могу понять, откуда его знаю. Дней 20 прошло, я его спросил: спортом занимался? Он говорит, что занимался легкой атлетикой. И все, меня осенило. Напомнил ему, как потерялись — говорит, была такая ситуация», — рассказывает Даниил «Чегер». Евгений добавил, что спецоперация сплотила их — они стали хорошими друзьями. Даниил и Евгений были на сборах в спортивном лагере «Исетские зори» более десяти лет назад. Познакомились, когда вместе на соревнованиях заблудились в лесу. После смены их пути разошлись почти на 15 лет. Но в 2023 году они неожиданно встретились вновь за три тысячи километров от родного города в рядах батальона «Енисей».

Военнослужащие Даниил «Чегера» и Евгений «Ноль-семь» из города Каменск-Уральский подружились в спортивном лагере более 10 лет назад — после смены связь потеряли, но встретились вновь на СВО в рядах казачьего диверсионно-разведывательного батальона «Енисей». Об этой истории корреспонденту URA.RU рассказали сами друзья. «Я сидел на позициях с парнем. Он рассказал, что мы не одни из Каменска — говорит, есть земляк с позывным „Ноль-семь“, имя и фамилию называет — показалось что-то знакомое. Потом мы увиделись — смотрим друг на друга, вроде лицо узнаю, но не могу понять, откуда его знаю. Дней 20 прошло, я его спросил: спортом занимался? Он говорит, что занимался легкой атлетикой. И все, меня осенило. Напомнил ему, как потерялись — говорит, была такая ситуация», — рассказывает Даниил «Чегер». Евгений добавил, что спецоперация сплотила их — они стали хорошими друзьями. Даниил и Евгений были на сборах в спортивном лагере «Исетские зори» более десяти лет назад. Познакомились, когда вместе на соревнованиях заблудились в лесу. После смены их пути разошлись почти на 15 лет. Но в 2023 году они неожиданно встретились вновь за три тысячи километров от родного города в рядах батальона «Енисей».