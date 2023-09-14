Мэр торопит новую думу Екатеринбурга ради отпусков политиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил гордуму Екатеринбурга провести первое заседание 19 сентября — чтобы депутаты и чиновники, участвовавшие в выборах, наконец могли разъехаться в отпуска. Об этом URA.RU рассказал собеседник в депутатской среде и подтвердил источник, близкий к мэрии.
Изначально предполагалось, что депутаты соберутся 26 сентября — спокойно изберут нового спикера и его заместителя. «Но Орлов заранее попросил, чтобы первое заседание было все-таки 19-го», — поделился один из депутатов. «Многие — и чиновники, и депутаты — из-за кампании так и не съездили никуда, хотят вырваться сейчас, поскорее закрыв все организационные вопросы», — добавил политик. «Мысль такая действительно была. Но это не основная причина», — уточнил другой источник.
На первом — внеочередном — заседании, как ожидается, изберут первого вице-спикера. Им станет Михаил Матвеев. Избрание спикера — сотрудницы УрФУ Анны Гурарий — затягивается.
Сам Орлов, комментируя свое решение, заявил, что все дело в регламенте думы. Согласно документу, первое заседание должны провести в течение двух недель после выборов. Они прошли 9—10 сентября. А официальные итоги избирком подвел 11 сентября.
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