Актера «Кин-дза-дза!» госпитализировали из-за проблем с мозгом

Baza: актера Любшина госпитализировали из-за проблем с мозгом
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Любшин попал в больницу 11 сентября
Любшин попал в больницу 11 сентября Фото:

Актера Станислава Любшина госпитализировали с подозрением на ишемическую атаку головного мозга. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Актера Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга», — пишет Baza. Там добавили, что он попал в больницу 11 сентября. У актера диагностировали нарушение кровообращения головного мозга.

Станислав Любшин является народным артистом РСФСР. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Ранее он получил травму головы в результате падения на работе, передает «Дни.ру».

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Актера Станислава Любшина госпитализировали с подозрением на ишемическую атаку головного мозга. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Актера Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга», — пишет Baza. Там добавили, что он попал в больницу 11 сентября. У актера диагностировали нарушение кровообращения головного мозга. Станислав Любшин является народным артистом РСФСР. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Ранее он получил травму головы в результате падения на работе, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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