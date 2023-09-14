Актера «Кин-дза-дза!» госпитализировали из-за проблем с мозгом

Любшин попал в больницу 11 сентября
Актера Станислава Любшина госпитализировали с подозрением на ишемическую атаку головного мозга. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Актера Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга», — пишет Baza. Там добавили, что он попал в больницу 11 сентября. У актера диагностировали нарушение кровообращения головного мозга.
Станислав Любшин является народным артистом РСФСР. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Ранее он получил травму головы в результате падения на работе, передает «
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