В лесах Тюменской области появились первые осенние опята. Фото

15 сентября 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Тюменцы делятся фото осенних грибов в соцсетях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Тюменской области хвастаются урожаем осенних опят. Фотографиями грибов они делятся в социальных сетях. «Опята», — подписал фотографию с грибами паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «Вконтакте». В ответ на пост пользователь Елена Кощеева-Маркова опубликовала свои снимки. Ранее сообщалось, что тюменцы находят в лесах грибы размером с голову. «Переростки» в этом году часто встречаются в Нижнетавдинском и Заводоуковском районах.

Жители Тюменской области хвастаются урожаем осенних опят. Фотографиями грибов они делятся в социальных сетях. «Опята», — подписал фотографию с грибами паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «Вконтакте». В ответ на пост пользователь Елена Кощеева-Маркова опубликовала свои снимки. Ранее сообщалось, что тюменцы находят в лесах грибы размером с голову. «Переростки» в этом году часто встречаются в Нижнетавдинском и Заводоуковском районах.