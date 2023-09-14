Тюменцы делятся фото осенних грибов в соцсетях
Жители Тюменской области хвастаются урожаем осенних опят. Фотографиями грибов они делятся в социальных сетях.
«Опята», — подписал фотографию с грибами паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «Вконтакте». В ответ на пост пользователь Елена Кощеева-Маркова опубликовала свои снимки.
Ранее сообщалось, что тюменцы находят в лесах грибы размером с голову. «Переростки» в этом году часто встречаются в Нижнетавдинском и Заводоуковском районах.
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