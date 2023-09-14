14 сентября 2023

В лесах Тюменской области появились первые осенние опята. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, осенний лес, опята
Тюменцы делятся фото осенних грибов в соцсетях Фото:

Жители Тюменской области хвастаются урожаем осенних опят. Фотографиями грибов они делятся в социальных сетях.

«Опята», — подписал фотографию с грибами паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «Вконтакте». В ответ на пост пользователь Елена Кощеева-Маркова опубликовала свои снимки.

Ранее сообщалось, что тюменцы находят в лесах грибы размером с голову. «Переростки» в этом году часто встречаются в Нижнетавдинском и Заводоуковском районах.

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Жители Тюменской области хвастаются урожаем осенних опят. Фотографиями грибов они делятся в социальных сетях. «Опята», — подписал фотографию с грибами паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «Вконтакте». В ответ на пост пользователь Елена Кощеева-Маркова опубликовала свои снимки. Ранее сообщалось, что тюменцы находят в лесах грибы размером с голову. «Переростки» в этом году часто встречаются в Нижнетавдинском и Заводоуковском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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