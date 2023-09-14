14 сентября 2023

Пермский писатель Иванов отреагировал на скандал вокруг «Сердца Пармы»

Писатель Иванов посоветовал пермской «Серебронике» закрепить знак «Карман Пармы»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, народный костюм, национальная одежда, историческая реконструкция, сердце пармы
Роман пермского писателя был экранизирован Фото:

Писатель Алексей Иванов, создавший роман «Сердце Пармы», предложил главе пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрею Саламатину зарегистрировать товарный знак «Карман Пармы». Так литератор отреагировал на заявление бизнесмена о том, что это не он придумал название для книги, передают прикамские корреспонденты.

«Я не успел дожить свою реальную биографию, а он [Андрей Саламатин] уже придумывает мне альтернативную. Весьма любопытно было узнать новые подробности моей творческой деятельности. Советую фирме „Сереброника“ закрепить за собой еще и товарный знак „Карман пармы“. О знаке „Мозг пармы“ можно не беспокоиться, он фирме не потребуется», — отметил Алексей Иванов. Письмо автора зачитала продюсер писателя Юлия Зайцева на пресс-конференции «Где Сердце Пармы?», сообщает perm.aif.ru.

Саламатин уверен, что словосочетание «Сердце пармы» придумал не Иванов. По его словам, в этом не единожды в рамках интервью признавался сам писатель.

Ранее Зайцева сообщили, что подаст суд на три пермских компаний. Речь — о «Серебронике», АО «Амбер Пермалко» и автохолдине VERRA, которые незаконно используют или собираются использовать название книги «Сердце Пармы» в своих коммерческих целях.

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Писатель Алексей Иванов, создавший роман «Сердце Пармы», предложил главе пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрею Саламатину зарегистрировать товарный знак «Карман Пармы». Так литератор отреагировал на заявление бизнесмена о том, что это не он придумал название для книги, передают прикамские корреспонденты. «Я не успел дожить свою реальную биографию, а он [Андрей Саламатин] уже придумывает мне альтернативную. Весьма любопытно было узнать новые подробности моей творческой деятельности. Советую фирме „Сереброника“ закрепить за собой еще и товарный знак „Карман пармы“. О знаке „Мозг пармы“ можно не беспокоиться, он фирме не потребуется», — отметил Алексей Иванов. Письмо автора зачитала продюсер писателя Юлия Зайцева на пресс-конференции «Где Сердце Пармы?», сообщает perm.aif.ru. Саламатин уверен, что словосочетание «Сердце пармы» придумал не Иванов. По его словам, в этом не единожды в рамках интервью признавался сам писатель. Ранее Зайцева сообщили, что подаст суд на три пермских компаний. Речь — о «Серебронике», АО «Амбер Пермалко» и автохолдине VERRA, которые незаконно используют или собираются использовать название книги «Сердце Пармы» в своих коммерческих целях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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