Пермский писатель Иванов отреагировал на скандал вокруг «Сердца Пармы»

Писатель Иванов посоветовал пермской «Серебронике» закрепить знак «Карман Пармы»

Роман пермского писателя был экранизирован Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Писатель Алексей Иванов, создавший роман «Сердце Пармы», предложил главе пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрею Саламатину зарегистрировать товарный знак «Карман Пармы». Так литератор отреагировал на заявление бизнесмена о том, что это не он придумал название для книги, передают прикамские корреспонденты.

«Я не успел дожить свою реальную биографию, а он [Андрей Саламатин] уже придумывает мне альтернативную. Весьма любопытно было узнать новые подробности моей творческой деятельности. Советую фирме „Сереброника“ закрепить за собой еще и товарный знак „Карман пармы“. О знаке „Мозг пармы“ можно не беспокоиться, он фирме не потребуется», — отметил Алексей Иванов. Письмо автора зачитала продюсер писателя Юлия Зайцева на пресс-конференции «Где Сердце Пармы?», сообщает perm.aif.ru.

Саламатин уверен, что словосочетание «Сердце пармы» придумал не Иванов. По его словам, в этом не единожды в рамках интервью признавался сам писатель.

Ранее Зайцева сообщили, что подаст суд на три пермских компаний. Речь — о «Серебронике», АО «Амбер Пермалко» и автохолдине VERRA, которые незаконно используют или собираются использовать название книги «Сердце Пармы» в своих коммерческих целях.