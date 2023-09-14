Подозреваемая в убийстве свердловчанка без одежды избивала мать

15 сентября 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Нуриза на пару с сожителем убила свою мать и спрятала тело (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нуриза, которая на пару с сожителем Евгением подозревается в убийстве матери в поселке Уфимском (Свердловская область), била погибшую по голове. При этом сама Нуриза была без одежды, рассказал URA.RU источник, знавший семью. «К семье часто приезжали врачи. Во время одного из таких визитов мать Нуризы лежала пьяная на кровати и не вставала. Врачи попросили предоставить меддокументы на детей, тогда Нуриза подошла к матери и начала ее бить по голове. На самой девушке не было одежды», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что Нуриза лежала в кровати под одеялом с детьми. По его словам, кроме этого случая, девушка еще неоднократно избивала мать. Свердловчанка родила от сожителя двух девочек. Одной — два года, другой в ноябре исполнится год. Самой Нуризе — 19 лет, ее сожителю — 37. Они, по словам источника URA.RU, приехали в Уфимский из Красноуфимска. «Видимо, у них там были проблемы, вот и приехали в поселок», — предполагает собеседник агентства. По словам инсайдера, врачи боялись поодиночке приезжать домой к семье. «Они всегда ездили вдвоем», — пояснил источник. Он добавил, что Нуриза могла ругаться на свою мать, но врачам всегда улыбалась, казалась приветливой. Новость по теме В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила и закопала мать Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По данным telegram-канала Ural Mash, Евгений и Нуриза убили женщину из-за семейных конфликтов. Она крала у них деньги, выгоняла их из дома, в который они ее же и прописали. После этого пара заявила в полицию о пропаже женщины. Они помогали силовикам искать ее, но когда те заподозрили их, то они тут же сознались. Источник URA.RU добавил, что Нуриза и Евгений часто не приводили детей в больницу во время планового приема. «Их детям нужно было ставить прививки, а они не приводили их. Но 7 сентября Нуриза внезапно привела детей, сказала, что у нее пропала мать, а они с Евгением обратились в полицию», — рассказал собеседник агентства. В СУ Следственном комитете по Свердловской области пока не комментируют случившееся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нуриза, которая на пару с сожителем Евгением подозревается в убийстве матери в поселке Уфимском (Свердловская область), била погибшую по голове. При этом сама Нуриза была без одежды, рассказал URA.RU источник, знавший семью. «К семье часто приезжали врачи. Во время одного из таких визитов мать Нуризы лежала пьяная на кровати и не вставала. Врачи попросили предоставить меддокументы на детей, тогда Нуриза подошла к матери и начала ее бить по голове. На самой девушке не было одежды», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что Нуриза лежала в кровати под одеялом с детьми. По его словам, кроме этого случая, девушка еще неоднократно избивала мать. Свердловчанка родила от сожителя двух девочек. Одной — два года, другой в ноябре исполнится год. Самой Нуризе — 19 лет, ее сожителю — 37. Они, по словам источника URA.RU, приехали в Уфимский из Красноуфимска. «Видимо, у них там были проблемы, вот и приехали в поселок», — предполагает собеседник агентства. По словам инсайдера, врачи боялись поодиночке приезжать домой к семье. «Они всегда ездили вдвоем», — пояснил источник. Он добавил, что Нуриза могла ругаться на свою мать, но врачам всегда улыбалась, казалась приветливой. Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По данным telegram-канала Ural Mash, Евгений и Нуриза убили женщину из-за семейных конфликтов. Она крала у них деньги, выгоняла их из дома, в который они ее же и прописали. После этого пара заявила в полицию о пропаже женщины. Они помогали силовикам искать ее, но когда те заподозрили их, то они тут же сознались. Источник URA.RU добавил, что Нуриза и Евгений часто не приводили детей в больницу во время планового приема. «Их детям нужно было ставить прививки, а они не приводили их. Но 7 сентября Нуриза внезапно привела детей, сказала, что у нее пропала мать, а они с Евгением обратились в полицию», — рассказал собеседник агентства. В СУ Следственном комитете по Свердловской области пока не комментируют случившееся.