13 сентября 2023

В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила и закопала мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полицейские, силовики, патрулирование улиц
Силовики заподозрили молодых в убийстве женщины Фото:

В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила мать за то, что та мешала их семейному счастью. Женщину закопали под соснами, но тело еще не нашли.

«19-летняя Нуриза и 37-летний Евгений живут в Уфимском. Они познакомились четыре года назад. Сначала просто гуляли, потом родили дочек. Молодые получили маткапитал, взяли домик. Прописали тещу, чтобы была под присмотром: женщина с характером и вредными привычками. Бабуля скандалила, выгоняла ребят, крала деньги, выпивала. Нуриза и Женя так устали от домашнего насилия, что взяли и убили матушку, отвезли в тихое место под соснами. Для вида написали заявление и два дня помогали сотрудникам полиции искать пропажу, а когда те заподозрили молодых, тут же сознались. Дочек забрали в детдом», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин за ужином зарезал отца. Инцидент произошел в Ирбите.

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В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила мать за то, что та мешала их семейному счастью. Женщину закопали под соснами, но тело еще не нашли. «19-летняя Нуриза и 37-летний Евгений живут в Уфимском. Они познакомились четыре года назад. Сначала просто гуляли, потом родили дочек. Молодые получили маткапитал, взяли домик. Прописали тещу, чтобы была под присмотром: женщина с характером и вредными привычками. Бабуля скандалила, выгоняла ребят, крала деньги, выпивала. Нуриза и Женя так устали от домашнего насилия, что взяли и убили матушку, отвезли в тихое место под соснами. Для вида написали заявление и два дня помогали сотрудникам полиции искать пропажу, а когда те заподозрили молодых, тут же сознались. Дочек забрали в детдом», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин за ужином зарезал отца. Инцидент произошел в Ирбите.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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