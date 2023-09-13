В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила и закопала мать

14 сентября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Силовики заподозрили молодых в убийстве женщины Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила мать за то, что та мешала их семейному счастью. Женщину закопали под соснами, но тело еще не нашли. «19-летняя Нуриза и 37-летний Евгений живут в Уфимском. Они познакомились четыре года назад. Сначала просто гуляли, потом родили дочек. Молодые получили маткапитал, взяли домик. Прописали тещу, чтобы была под присмотром: женщина с характером и вредными привычками. Бабуля скандалила, выгоняла ребят, крала деньги, выпивала. Нуриза и Женя так устали от домашнего насилия, что взяли и убили матушку, отвезли в тихое место под соснами. Для вида написали заявление и два дня помогали сотрудникам полиции искать пропажу, а когда те заподозрили молодых, тут же сознались. Дочек забрали в детдом», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин за ужином зарезал отца. Инцидент произошел в Ирбите.

В Свердловской области дочь на пару с сожителем убила мать за то, что та мешала их семейному счастью. Женщину закопали под соснами, но тело еще не нашли. «19-летняя Нуриза и 37-летний Евгений живут в Уфимском. Они познакомились четыре года назад. Сначала просто гуляли, потом родили дочек. Молодые получили маткапитал, взяли домик. Прописали тещу, чтобы была под присмотром: женщина с характером и вредными привычками. Бабуля скандалила, выгоняла ребят, крала деньги, выпивала. Нуриза и Женя так устали от домашнего насилия, что взяли и убили матушку, отвезли в тихое место под соснами. Для вида написали заявление и два дня помогали сотрудникам полиции искать пропажу, а когда те заподозрили молодых, тут же сознались. Дочек забрали в детдом», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин за ужином зарезал отца. Инцидент произошел в Ирбите.