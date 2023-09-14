Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

15 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Окончательное решение ожидается в ближайшие дни, возможно, уже в пятницу, 15 сентября Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Российский государственный деятель, руководитель Росавиации Александр Нерадько в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом сообщают «Известия». «Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время, решение принято на уровне правительства РФ», — доложили «Известиям» представители одной из авиакомпаний. Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе. Согласно данным, о решении может быть сказано уже на этой неделе. Один из собеседников указал, что это может произойти в пятницу 15 сентября. Александр Нерадько в 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации). С 14 декабря 2009 года он является руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ранее в декабре 2022 года в кабине главы Росавиации прошли обыски. Визит сотрудников силового ведомства был связан с делом о взяточничестве. В получении взятки подозревали заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Позднее информацию об обысках в Росавиации не подтвердили. В правоохранительных органах также сообщили, что обысков в кабинете Нерадько не было.

Российский государственный деятель, руководитель Росавиации Александр Нерадько в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом сообщают «Известия». «Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время, решение принято на уровне правительства РФ», — доложили «Известиям» представители одной из авиакомпаний. Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе. Согласно данным, о решении может быть сказано уже на этой неделе. Один из собеседников указал, что это может произойти в пятницу 15 сентября. Александр Нерадько в 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации). С 14 декабря 2009 года он является руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ранее в декабре 2022 года в кабине главы Росавиации прошли обыски. Визит сотрудников силового ведомства был связан с делом о взяточничестве. В получении взятки подозревали заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Позднее информацию об обысках в Росавиации не подтвердили. В правоохранительных органах также сообщили, что обысков в кабинете Нерадько не было.