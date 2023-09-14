14 сентября 2023

Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

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Совещание " Развитие авиационного комплекса Курганской области". Курган, нерадько александр
Окончательное решение ожидается в ближайшие дни, возможно, уже в пятницу, 15 сентября Фото:

Российский государственный деятель, руководитель Росавиации Александр Нерадько в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом сообщают «Известия».

«Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время, решение принято на уровне правительства РФ», — доложили «Известиям» представители одной из авиакомпаний. Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе.

Согласно данным, о решении может быть сказано уже на этой неделе. Один из собеседников указал, что это может произойти в пятницу 15 сентября.

Александр Нерадько в 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации). С 14 декабря 2009 года он является руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Ранее в декабре 2022 года в кабине главы Росавиации прошли обыски. Визит сотрудников силового ведомства был связан с делом о взяточничестве. В получении взятки подозревали заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Позднее информацию об обысках в Росавиации не подтвердили. В правоохранительных органах также сообщили, что обысков в кабинете Нерадько не было.

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Российский государственный деятель, руководитель Росавиации Александр Нерадько в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом сообщают «Известия». «Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время, решение принято на уровне правительства РФ», — доложили «Известиям» представители одной из авиакомпаний. Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе. Согласно данным, о решении может быть сказано уже на этой неделе. Один из собеседников указал, что это может произойти в пятницу 15 сентября. Александр Нерадько в 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации). С 14 декабря 2009 года он является руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ранее в декабре 2022 года в кабине главы Росавиации прошли обыски. Визит сотрудников силового ведомства был связан с делом о взяточничестве. В получении взятки подозревали заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Позднее информацию об обысках в Росавиации не подтвердили. В правоохранительных органах также сообщили, что обысков в кабинете Нерадько не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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