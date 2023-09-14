В ЯНАО неизвестные подожгли дорогую иномарку

В Ноябрьске сгорел внедорожник премиум-класса Infiniti

В результате пожара у машины поврежден двигательный отсек и капот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 15 сентября сгорел внедорожник премиум-класса Infiniti QX80. В социальных сетях сообщается, что машину подожгли.

«В Ноябрьске 14 сентября в 23:54 загорелся автомобиль Infiniti QX80. В результате пожара огнем и высокой температурой поврежден двигательный отсек, капот, передние крылья и фары, передний бампер, водительская дверь и крыша автомобиля. Предварительная причина пожара — поджог», — сообщает telegram-канал «ЧС NSK».

ЧП произошло во дворе дома 37 «А» на улице Холмогорской. Сумма ущерба и личность поджигателя устанавливаются.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ГУ МЧС и УМВД по ЯНАО. Ответы на момент публикации не поступили.