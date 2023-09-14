14 сентября 2023
13 сентября 2023

В ЯНАО неизвестные подожгли дорогую иномарку

В Ноябрьске сгорел внедорожник премиум-класса Infiniti
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, сгоревшая машина, капот автомобиля, автомобиль сгорел
В результате пожара у машины поврежден двигательный отсек и капот Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 15 сентября сгорел внедорожник премиум-класса Infiniti QX80. В социальных сетях сообщается, что машину подожгли.

«В Ноябрьске 14 сентября в 23:54 загорелся автомобиль Infiniti QX80. В результате пожара огнем и высокой температурой поврежден двигательный отсек, капот, передние крылья и фары, передний бампер, водительская дверь и крыша автомобиля. Предварительная причина пожара — поджог», — сообщает telegram-канал «ЧС NSK».

ЧП произошло во дворе дома 37 «А» на улице Холмогорской. Сумма ущерба и личность поджигателя устанавливаются.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ГУ МЧС и УМВД по ЯНАО. Ответы на момент публикации не поступили.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 15 сентября сгорел внедорожник премиум-класса Infiniti QX80. В социальных сетях сообщается, что машину подожгли. «В Ноябрьске 14 сентября в 23:54 загорелся автомобиль Infiniti QX80. В результате пожара огнем и высокой температурой поврежден двигательный отсек, капот, передние крылья и фары, передний бампер, водительская дверь и крыша автомобиля. Предварительная причина пожара — поджог», — сообщает telegram-канал «ЧС NSK». ЧП произошло во дворе дома 37 «А» на улице Холмогорской. Сумма ущерба и личность поджигателя устанавливаются. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ГУ МЧС и УМВД по ЯНАО. Ответы на момент публикации не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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