Власти Кургана отменили продажу земли с домами под снос

В Кургане отменили торги по продаже двух участков с аварийным жильем (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Мэрия Кургана отменила продажу двух земельных участков с аварийными домами. Информация об этом размещена на сайте администрации города. На территориях планируют снести пять домов ради новостроек и магазинов.

«Организатор торгов — департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана извещает об отказе в проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, расположенной в границах улиц Дзержинского и Коли Мяготина — Невежина», — говорится в извещении. Торги должны были состояться 28 сентября 2023 года.

Также власти отменили аукцион по продаже незастроенной территории по улице Витебского, 7 в Заозерном районе Кургана. Торги были запланированы на 21 сентября. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продавали землю в зоне подтопления под строительство домов. Спустя время после проведения торгов, мэрия отменила аукцион по продаже участка в 14 микрорайоне Заозерного. В пресс-службе администрации агентству пояснили, что отказ от торгов связан с детальной проработки территории.