Власти Кургана продавали землю в зоне подтопления под строительство домов

Мэрия Кургана передумала продавать землю из-за возможного подтопления (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отменили продажу земельного участка в 14 микрорайоне Заозерного из-за возможного подтопления. Об этом URA.RU сообщили источник из сферы бизнеса. На незастроенной территории планируется высотная застройка.

«Власти Кургана передумали продавать землю в Заозерном из-за того, что незастроенная территория находится в затопляемой зоне. Сейчас видимо будут переделывать проект», — сообщил инсайдер. В проекте договора указано, что в границах незастроенной территории расположены зоны затопления территории Кургана, затапливаемой водами реки Тобол при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности.

Администрация города отказ от проведения торгов объяснили внесением корректировок. «Указанные торги были отменены для детальной проработки территории 14 микрорайона, подлежащей комплексному развитию, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», — говорится в ответе на запрос корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана выставили на продажу землю за 29,6 млн рублей под застройку высотками. Площадь территории составляет более 149 тысяч квадратов. Позже мэрия заявила о том, что торги отменены.