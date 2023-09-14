Тюменские фермеры рискуют потерять урожай картофеля

В Упоровском районе (Тюменская область) в пробах почвы была обнаружена золотистая картофельная нематода, которая может нанести существенный вред урожаю. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
«По результатам исследований в 4 случаях обнаружено наличие карантинного объекта — золотистой картофельной нематоды. Эта нематода является опасным вредителем картофеля. Также она может поражать томаты, баклажаны и сорняки из семейства пасленовых», — указано в сообщении ведомства.
Как указывают специалисты Россельхознадзора, наличие такого вредителя в картофеле приводит к нарушению поступательных веществ и воды в растения. Из-за этого клубни образуются мелкие и недоразвитые.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.