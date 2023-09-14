Тюменские фермеры рискуют потерять урожай картофеля

В Тюменской области в пробах почвы обнаружена золотистая картофельная нематода

15 сентября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Вредитель был обнаружен на полях в Упоровском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Упоровском районе (Тюменская область) в пробах почвы была обнаружена золотистая картофельная нематода, которая может нанести существенный вред урожаю. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. «По результатам исследований в 4 случаях обнаружено наличие карантинного объекта — золотистой картофельной нематоды. Эта нематода является опасным вредителем картофеля. Также она может поражать томаты, баклажаны и сорняки из семейства пасленовых», — указано в сообщении ведомства. Как указывают специалисты Россельхознадзора, наличие такого вредителя в картофеле приводит к нарушению поступательных веществ и воды в растения. Из-за этого клубни образуются мелкие и недоразвитые.

В Упоровском районе (Тюменская область) в пробах почвы была обнаружена золотистая картофельная нематода, которая может нанести существенный вред урожаю. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. «По результатам исследований в 4 случаях обнаружено наличие карантинного объекта — золотистой картофельной нематоды. Эта нематода является опасным вредителем картофеля. Также она может поражать томаты, баклажаны и сорняки из семейства пасленовых», — указано в сообщении ведомства. Как указывают специалисты Россельхознадзора, наличие такого вредителя в картофеле приводит к нарушению поступательных веществ и воды в растения. Из-за этого клубни образуются мелкие и недоразвитые.