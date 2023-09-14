14 сентября 2023

Тюменские фермеры рискуют потерять урожай картофеля

В Тюменской области в пробах почвы обнаружена золотистая картофельная нематода
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, комбайн, уборочная страда, картофельное поле, уборка картофеля
Вредитель был обнаружен на полях в Упоровском районе Фото:

В Упоровском районе (Тюменская область) в пробах почвы была обнаружена золотистая картофельная нематода, которая может нанести существенный вред урожаю. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«По результатам исследований в 4 случаях обнаружено наличие карантинного объекта — золотистой картофельной нематоды. Эта нематода является опасным вредителем картофеля. Также она может поражать томаты, баклажаны и сорняки из семейства пасленовых», — указано в сообщении ведомства.

Как указывают специалисты Россельхознадзора, наличие такого вредителя в картофеле приводит к нарушению поступательных веществ и воды в растения. Из-за этого клубни образуются мелкие и недоразвитые.

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В Упоровском районе (Тюменская область) в пробах почвы была обнаружена золотистая картофельная нематода, которая может нанести существенный вред урожаю. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. «По результатам исследований в 4 случаях обнаружено наличие карантинного объекта — золотистой картофельной нематоды. Эта нематода является опасным вредителем картофеля. Также она может поражать томаты, баклажаны и сорняки из семейства пасленовых», — указано в сообщении ведомства. Как указывают специалисты Россельхознадзора, наличие такого вредителя в картофеле приводит к нарушению поступательных веществ и воды в растения. Из-за этого клубни образуются мелкие и недоразвитые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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