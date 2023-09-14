В ЯНАО работник не прошел медосмотр и попал под суд

15 сентября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Работник из Нового Уренгоя купил поддельную справку и был осужден по уголовной статье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) при трудоустройстве на работу соискатель предъявил работодателю поддельную справку о состоянии здоровья. Факт был выявлен, и не прошедший медосмотр работник пошел под суд по уголовной статье, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Мужчина в декабре 2021 года, при трудоустройстве на работу в одну из организаций города, предъявил поддельную медицинскую справку о состоянии его здоровья, которую ранее приобрел в сети Интернет за три тысячи рублей. Он судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Работник должен выплатить штраф в сумме двадцать тысяч рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) при трудоустройстве на работу соискатель предъявил работодателю поддельную справку о состоянии здоровья. Факт был выявлен, и не прошедший медосмотр работник пошел под суд по уголовной статье, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Мужчина в декабре 2021 года, при трудоустройстве на работу в одну из организаций города, предъявил поддельную медицинскую справку о состоянии его здоровья, которую ранее приобрел в сети Интернет за три тысячи рублей. Он судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Работник должен выплатить штраф в сумме двадцать тысяч рублей.