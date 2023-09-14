14 сентября 2023
13 сентября 2023

В ЯНАО работник не прошел медосмотр и попал под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник из Нового Уренгоя купил поддельную справку и был осужден по уголовной статье Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) при трудоустройстве на работу соискатель предъявил работодателю поддельную справку о состоянии здоровья. Факт был выявлен, и не прошедший медосмотр работник пошел под суд по уголовной статье, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Мужчина в декабре 2021 года, при трудоустройстве на работу в одну из организаций города, предъявил поддельную медицинскую справку о состоянии его здоровья, которую ранее приобрел в сети Интернет за три тысячи рублей. Он судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Работник должен выплатить штраф в сумме двадцать тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) при трудоустройстве на работу соискатель предъявил работодателю поддельную справку о состоянии здоровья. Факт был выявлен, и не прошедший медосмотр работник пошел под суд по уголовной статье, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Мужчина в декабре 2021 года, при трудоустройстве на работу в одну из организаций города, предъявил поддельную медицинскую справку о состоянии его здоровья, которую ранее приобрел в сети Интернет за три тысячи рублей. Он судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа. Работник должен выплатить штраф в сумме двадцать тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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