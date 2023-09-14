14 сентября 2023

Губернатор Текслер срочно отправил комиссию в село, где скопились горы мусора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, текслер алексей
Текслер поручил главе района экстренно начать уборку свалки и взял ситуацию на контроль Фото:

На гигантскую незаконную свалку в поселке Батуринский Еманжелинского района (Челябинская область) срочно направлена комиссия. Об этом заявил 15 сентября губернатор Алексей Текслер.

«Мусор и строительные отходы туда свозят самосвалами, причем беспрепятственно. На место немедленно выезжает комиссия, привлекаем надзорные органы. Разберемся, кто допустил такую ситуацию. Виновные понесут наказание», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Свалку обнаружил регисполком «Народного фронта» (ОНФ) после жалоб жителей. По их данным, отходы сливаются в местный водоем, а территорию в несколько десятков гектар занимает мусор с промпредприятий, бытовые и строительные отходы. Руководитель регионального ОНФ Денис Рыжий отметил URA.RU, что администрация района знала о существовании свалки, но не принимала никаких мер.

«Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. Поручил сегодня же начать уборку свалки в Батуринском. Главе района поручил докладывать мне лично», — заявил Текслер.

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На гигантскую незаконную свалку в поселке Батуринский Еманжелинского района (Челябинская область) срочно направлена комиссия. Об этом заявил 15 сентября губернатор Алексей Текслер. «Мусор и строительные отходы туда свозят самосвалами, причем беспрепятственно. На место немедленно выезжает комиссия, привлекаем надзорные органы. Разберемся, кто допустил такую ситуацию. Виновные понесут наказание», — написал глава региона в своем telegram-канале. Свалку обнаружил регисполком «Народного фронта» (ОНФ) после жалоб жителей. По их данным, отходы сливаются в местный водоем, а территорию в несколько десятков гектар занимает мусор с промпредприятий, бытовые и строительные отходы. Руководитель регионального ОНФ Денис Рыжий отметил URA.RU, что администрация района знала о существовании свалки, но не принимала никаких мер. «Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. Поручил сегодня же начать уборку свалки в Батуринском. Главе района поручил докладывать мне лично», — заявил Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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