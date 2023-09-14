Свердловчанин четырежды ударил ножом жену, которую не смог вернуть

15 сентября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Рецидивиста задержали и поместили под стражу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Полевском (Свердловская область) мужчина пытался вернуть жену, с которой у него были сложные отношения. По итогу он предложил ей провести последнюю встречу, где ударил ее ножом четыре раза, после чего женщина оказалась в реанимации. «Бывший, Евгений, кошмарил Изиду уже пять лет. У него вообще была веселая жизнь: несколько отсидок с перерывами на поджог машин и другие мелкие радости. Надзор в Екатеринбурге. Однажды избил трехлетнюю дочь, швырнул об пол и выдрал клок волос — за то, что съела последнюю котлету», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После расставания мужчина также не давал женщине покоя: предлагал снова сойтись и угрожал убийством. Изида планировала обратиться в полицию, но согласилась на итоговую встречу с бывшим мужем, где он нанес ей четыре удара ножом, женщина попала в реанимацию. Как пояснил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, правонарушителем оказался рецидивист, на счету которого 13 судимостей, в том числе 158 УК РФ — кража, 161 УК РФ — грабеж, 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и другие. Крайний раз он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2022 года из ИК Краснотурьинска. «14 сентября сыщики ОВД Полевского его задержали и поместили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Сегодня его доставят в суд, для избрания меры пресечения. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ — умышленное причинения тяжкого вреда здоровью», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Полевском (Свердловская область) мужчина пытался вернуть жену, с которой у него были сложные отношения. По итогу он предложил ей провести последнюю встречу, где ударил ее ножом четыре раза, после чего женщина оказалась в реанимации. «Бывший, Евгений, кошмарил Изиду уже пять лет. У него вообще была веселая жизнь: несколько отсидок с перерывами на поджог машин и другие мелкие радости. Надзор в Екатеринбурге. Однажды избил трехлетнюю дочь, швырнул об пол и выдрал клок волос — за то, что съела последнюю котлету», — сообщает telegram-канал Ural Mash. После расставания мужчина также не давал женщине покоя: предлагал снова сойтись и угрожал убийством. Изида планировала обратиться в полицию, но согласилась на итоговую встречу с бывшим мужем, где он нанес ей четыре удара ножом, женщина попала в реанимацию. Как пояснил корреспонденту URA.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, правонарушителем оказался рецидивист, на счету которого 13 судимостей, в том числе 158 УК РФ — кража, 161 УК РФ — грабеж, 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и другие. Крайний раз он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2022 года из ИК Краснотурьинска. «14 сентября сыщики ОВД Полевского его задержали и поместили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Сегодня его доставят в суд, для избрания меры пресечения. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ — умышленное причинения тяжкого вреда здоровью», — отметил полковник Горелых.