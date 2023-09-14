14 сентября 2023

Протеже Козицына войдет в руководство новой думы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в парке Энгельса. Екатеринбург, орлов алексей, бондарев илья
Илья Бондарев (слева) — один из четырех представителей УГМК в новом созыве Фото:

Гендиректор «УГМК-Агро» (учредитель — миллиардер Андрей Козицын) Илья Бондарев займет должность второго вице-спикера думы Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти.

Другой собеседник поделился, что ходили слухи, что на это место также якобы претендовал депутат Александр Колесников из команды депутата Алексея Вихарева. Официально решение утвердят в ближайшее время.

В предыдущем созыве думы был один вице-спикер, ввести ставки первого и второго вице-спикеров весной предложил мэр Алексей Орлов. Что эту позицию отдадут человеку от бизнеса (и скорее всего Бондареву), обсуждалось уже тогда — ведь она не является оплачиваемой. Бондарев избрался в думу по списку «Единой России».

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Гендиректор «УГМК-Агро» (учредитель — миллиардер Андрей Козицын) Илья Бондарев займет должность второго вице-спикера думы Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. Другой собеседник поделился, что ходили слухи, что на это место также якобы претендовал депутат Александр Колесников из команды депутата Алексея Вихарева. Официально решение утвердят в ближайшее время. В предыдущем созыве думы был один вице-спикер, ввести ставки первого и второго вице-спикеров весной предложил мэр Алексей Орлов. Что эту позицию отдадут человеку от бизнеса (и скорее всего Бондареву), обсуждалось уже тогда — ведь она не является оплачиваемой. Бондарев избрался в думу по списку «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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