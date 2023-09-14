Протеже Козицына войдет в руководство новой думы Екатеринбурга

Гендиректор «УГМК-Агро» (учредитель — миллиардер Андрей Козицын) Илья Бондарев займет должность второго вице-спикера думы Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти.
Другой собеседник поделился, что ходили слухи, что на это место также якобы претендовал депутат Александр Колесников из команды депутата Алексея Вихарева. Официально решение утвердят в ближайшее время.
В предыдущем созыве думы был один вице-спикер, ввести ставки первого и второго вице-спикеров весной предложил мэр Алексей Орлов. Что эту позицию отдадут человеку от бизнеса (и скорее всего Бондареву), обсуждалось уже тогда — ведь она не является оплачиваемой. Бондарев избрался в думу по списку «Единой России».
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