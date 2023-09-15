Вор в законе Гия Свердловский погасил конфликт в Нижнем Тагиле

Известный экс-вор в законе Гия Свердловский был вынужден вмешаться в конфликт, который разгорелся в Нижнем Тагиле среди коммерсантов, близких к криминальным кругам. После поездки законника в Тагил тема была исчерпана, рассказал URA.RU источник.
«В Нижнем Тагиле среди околокриминальных коммерсантов случился конфликт. В него был вынужден вмешаться сам Гия Свердловский. Он ездил в Тагил на разговор с представителями местного криминала. Только так разногласия были погашены, удалось избежать более серьезных разногласий и даже стычек», — объяснил собеседник агентства.
В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.
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