Вор в законе Гия Свердловский погасил конфликт в Нижнем Тагиле

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Клипарт. Свердловская область, нижний тагил
Благодаря вмешательству криминального авторитета в Нижнем Тагиле удалось сохранить мир Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Известный экс-вор в законе Гия Свердловский был вынужден вмешаться в конфликт, который разгорелся в Нижнем Тагиле среди коммерсантов, близких к криминальным кругам. После поездки законника в Тагил тема была исчерпана, рассказал URA.RU источник.

«В Нижнем Тагиле среди околокриминальных коммерсантов случился конфликт. В него был вынужден вмешаться сам Гия Свердловский. Он ездил в Тагил на разговор с представителями местного криминала. Только так разногласия были погашены, удалось избежать более серьезных разногласий и даже стычек», — объяснил собеседник агентства.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

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Известный экс-вор в законе Гия Свердловский был вынужден вмешаться в конфликт, который разгорелся в Нижнем Тагиле среди коммерсантов, близких к криминальным кругам. После поездки законника в Тагил тема была исчерпана, рассказал URA.RU источник. «В Нижнем Тагиле среди околокриминальных коммерсантов случился конфликт. В него был вынужден вмешаться сам Гия Свердловский. Он ездил в Тагил на разговор с представителями местного криминала. Только так разногласия были погашены, удалось избежать более серьезных разногласий и даже стычек», — объяснил собеседник агентства. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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