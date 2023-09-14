14 сентября 2023

Тюменскую поликлинику признали федеральным эталоном. Фото

Минстрой добавил поликлинику тюменской Каскары на федеральную витрину проектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиники. Тюмень, очередь , поликлиника, поликлиника5
Проект поликлиники в селе Каскара рекомендуют использовать всем застройщикам РФ Фото:

Минстрой России вынес на федеральную витрину проектов поликлинику в селе Каскара Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.

«Минстрой России рекомендовал регионам тиражировать проект поликлиники в с. Каскара Тюменского района. Проект здания филиала „Областной больница №19“ признан типовым и может быть использован при строительстве аналогичных объектов на территории России», — говорится в сообщении.

Здание каскаринской поликлиники ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Она занимает площадь свыше 1600 квадратных метров, покоится на свайном фундаменте, имеет высокий класс энергоэффективности и подключено ко всем инженерным системам.

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Минстрой России вынес на федеральную витрину проектов поликлинику в селе Каскара Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «Минстрой России рекомендовал регионам тиражировать проект поликлиники в с. Каскара Тюменского района. Проект здания филиала „Областной больница №19“ признан типовым и может быть использован при строительстве аналогичных объектов на территории России», — говорится в сообщении. Здание каскаринской поликлиники ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Она занимает площадь свыше 1600 квадратных метров, покоится на свайном фундаменте, имеет высокий класс энергоэффективности и подключено ко всем инженерным системам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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