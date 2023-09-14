Минстрой России вынес на федеральную витрину проектов поликлинику в селе Каскара Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.
«Минстрой России рекомендовал регионам тиражировать проект поликлиники в с. Каскара Тюменского района. Проект здания филиала „Областной больница №19“ признан типовым и может быть использован при строительстве аналогичных объектов на территории России», — говорится в сообщении.
Здание каскаринской поликлиники ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Она занимает площадь свыше 1600 квадратных метров, покоится на свайном фундаменте, имеет высокий класс энергоэффективности и подключено ко всем инженерным системам.
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