Росстат назвал продукты, которые больше всего подешевели в ХМАО

Росстат: больше всего в ХМАО подешевели масло и макароны

15 сентября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В регионе больше всего подешевели масло и макароны Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе к концу августа больше всего подешевели масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также упали цены на крупы, бобы и молоко. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Наблюдалось снижение цен на масло подсолнечное (на 11,8%), макаронные изделия (на 8,9%), масло сливочное (на 6,2%), крупу и бобовые (на 5,9%), молоко и молочную продукцию (на 4,8%)», — говорится в сообщении ведомства. Также особенно подешевели яйца, рыба и морепродукты — падение стоимости составило около 3%. При этом цены на колбасу и мясо остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%. Алкоголь, тем временем вырос в цене меньше чем на два процента. Ранее URA.RU рассказывало, что Росстат назвал город ХМАО с самой дорогой водкой. Тогда дороже всего она стоила в Сургуте.

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу августа больше всего подешевели масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также упали цены на крупы, бобы и молоко. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Наблюдалось снижение цен на масло подсолнечное (на 11,8%), макаронные изделия (на 8,9%), масло сливочное (на 6,2%), крупу и бобовые (на 5,9%), молоко и молочную продукцию (на 4,8%)», — говорится в сообщении ведомства. Также особенно подешевели яйца, рыба и морепродукты — падение стоимости составило около 3%. При этом цены на колбасу и мясо остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%. Алкоголь, тем временем вырос в цене меньше чем на два процента. Ранее URA.RU рассказывало, что Росстат назвал город ХМАО с самой дорогой водкой. Тогда дороже всего она стоила в Сургуте.