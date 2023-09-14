14 сентября 2023

Росстат назвал продукты, которые больше всего подешевели в ХМАО

Росстат: больше всего в ХМАО подешевели масло и макароны
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, макароны, продукты, изобилие, еда, конвейер, производство
В регионе больше всего подешевели масло и макароны Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу августа больше всего подешевели масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также упали цены на крупы, бобы и молоко. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«Наблюдалось снижение цен на масло подсолнечное (на 11,8%), макаронные изделия (на 8,9%), масло сливочное (на 6,2%), крупу и бобовые (на 5,9%), молоко и молочную продукцию (на 4,8%)», — говорится в сообщении ведомства. Также особенно подешевели яйца, рыба и морепродукты — падение стоимости составило около 3%.

При этом цены на колбасу и мясо остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%. Алкоголь, тем временем вырос в цене меньше чем на два процента.

Ранее URA.RU рассказывало, что Росстат назвал город ХМАО с самой дорогой водкой. Тогда дороже всего она стоила в Сургуте.

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В Ханты-Мансийском автономном округе к концу августа больше всего подешевели масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также упали цены на крупы, бобы и молоко. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Наблюдалось снижение цен на масло подсолнечное (на 11,8%), макаронные изделия (на 8,9%), масло сливочное (на 6,2%), крупу и бобовые (на 5,9%), молоко и молочную продукцию (на 4,8%)», — говорится в сообщении ведомства. Также особенно подешевели яйца, рыба и морепродукты — падение стоимости составило около 3%. При этом цены на колбасу и мясо остались почти на том же уровне. Продукция подешевела менее чем на один процент. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%. Алкоголь, тем временем вырос в цене меньше чем на два процента. Ранее URA.RU рассказывало, что Росстат назвал город ХМАО с самой дорогой водкой. Тогда дороже всего она стоила в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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