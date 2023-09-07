07 сентября 2023

Росстат назвал город ХМАО с самой дорогой водкой

Росстат: в ХМАО самую дорогую водку продают в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Самую дорогую водку продают в Сургуте Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самую дорогую водку продают в Сургуте. В среднем литр спиртного напитка в городе стоит 724 рубля. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«Средняя стоимость литра водки в Сургуте составляет 724,16 рублей», — следует из статистики ведомства. Исследование проводилось также в Белоярском, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Дешевле всего водка оказалась в Белоярском. Литр спиртного здесь стоит 613,93 рублей. В среднем по ХМАО алкоголь продают примерно за 711 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах ХМАО начала дорожать водка. С марта по апрель спиртное выросло в цене с 678 до 694 рублей. В Сургуте на тот момент водка стоила 702 рубля.

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В Ханты-Мансийском автономном округе самую дорогую водку продают в Сургуте. В среднем литр спиртного напитка в городе стоит 724 рубля. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Средняя стоимость литра водки в Сургуте составляет 724,16 рублей», — следует из статистики ведомства. Исследование проводилось также в Белоярском, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Дешевле всего водка оказалась в Белоярском. Литр спиртного здесь стоит 613,93 рублей. В среднем по ХМАО алкоголь продают примерно за 711 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах ХМАО начала дорожать водка. С марта по апрель спиртное выросло в цене с 678 до 694 рублей. В Сургуте на тот момент водка стоила 702 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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