В Перми умер заслуженный врач РФ, проработавший в одной поликлинике полвека

15 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Врачу было 75 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми умер врач Алексей Грачев, который почти 50 лет проработал в клинической медико-санитарной части №1 Перми и получил государственные награды за свой труд. Об этом сообщается в telegram-канале минздрава Пермского края. «С прискорбием сообщаем, что 14 сентября после продолжительной болезни скончался бывший главный врач Клинической медико-санитарной части №1 Алексей Николаевич Грачев. Алексей Николаевич посвятил служению медицине без малого полвека и в 2017 году ушел на заслуженный отдых», — сообщает telegram-канал. Свою карьеру Грачев начал в 1971 году с должности цехового врача-терапевта после окончания института. Через несколько лет он возглавил первую медсанчасть. При главвраче структура учреждения была реорганизована из закрытого учреждения в многопрофильную городскую клинику, а в саму часть были внедрены новые стандарты по оказанию помощи населению. За ценный вклад в развитие учреждения Грачеву в 1994 году присвоили звание «Заслуженного врача Российской Федерации», а в 2008 году наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

В Перми умер врач Алексей Грачев, который почти 50 лет проработал в клинической медико-санитарной части №1 Перми и получил государственные награды за свой труд. Об этом сообщается в telegram-канале минздрава Пермского края. «С прискорбием сообщаем, что 14 сентября после продолжительной болезни скончался бывший главный врач Клинической медико-санитарной части №1 Алексей Николаевич Грачев. Алексей Николаевич посвятил служению медицине без малого полвека и в 2017 году ушел на заслуженный отдых», — сообщает telegram-канал. Свою карьеру Грачев начал в 1971 году с должности цехового врача-терапевта после окончания института. Через несколько лет он возглавил первую медсанчасть. При главвраче структура учреждения была реорганизована из закрытого учреждения в многопрофильную городскую клинику, а в саму часть были внедрены новые стандарты по оказанию помощи населению. За ценный вклад в развитие учреждения Грачеву в 1994 году присвоили звание «Заслуженного врача Российской Федерации», а в 2008 году наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».