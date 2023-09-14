14 сентября 2023

В Перми умер заслуженный врач РФ, проработавший в одной поликлинике полвека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, розы, скорбь, цветы, утрата, память, букет цветов
Врачу было 75 лет Фото:

В Перми умер врач Алексей Грачев, который почти 50 лет проработал в клинической медико-санитарной части №1 Перми и получил государственные награды за свой труд. Об этом сообщается в telegram-канале минздрава Пермского края.

«С прискорбием сообщаем, что 14 сентября после продолжительной болезни скончался бывший главный врач Клинической медико-санитарной части №1 Алексей Николаевич Грачев. Алексей Николаевич посвятил служению медицине без малого полвека и в 2017 году ушел на заслуженный отдых», — сообщает telegram-канал.

Свою карьеру Грачев начал в 1971 году с должности цехового врача-терапевта после окончания института. Через несколько лет он возглавил первую медсанчасть. При главвраче структура учреждения была реорганизована из закрытого учреждения в многопрофильную городскую клинику, а в саму часть были внедрены новые стандарты по оказанию помощи населению. За ценный вклад в развитие учреждения Грачеву в 1994 году присвоили звание «Заслуженного врача Российской Федерации», а в 2008 году наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

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В Перми умер врач Алексей Грачев, который почти 50 лет проработал в клинической медико-санитарной части №1 Перми и получил государственные награды за свой труд. Об этом сообщается в telegram-канале минздрава Пермского края. «С прискорбием сообщаем, что 14 сентября после продолжительной болезни скончался бывший главный врач Клинической медико-санитарной части №1 Алексей Николаевич Грачев. Алексей Николаевич посвятил служению медицине без малого полвека и в 2017 году ушел на заслуженный отдых», — сообщает telegram-канал. Свою карьеру Грачев начал в 1971 году с должности цехового врача-терапевта после окончания института. Через несколько лет он возглавил первую медсанчасть. При главвраче структура учреждения была реорганизована из закрытого учреждения в многопрофильную городскую клинику, а в саму часть были внедрены новые стандарты по оказанию помощи населению. За ценный вклад в развитие учреждения Грачеву в 1994 году присвоили звание «Заслуженного врача Российской Федерации», а в 2008 году наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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