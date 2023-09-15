Лукашенко предложил Путину развивать сотрудничество с КНДР на троих

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Лукашенко предложил Путину сотрудничество «на троих»: Россия, Белоруссия и Северная Корея
Лукашенко предложил Путину сотрудничество «на троих»: Россия, Белоруссия и Северная Корея Фото:

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Они обсудили встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, сотрудничество трех стран, ситуацию на Украине и экономическую составляющую. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то „на троих“: Северная Корея, Россия, — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам», — предложил Путину Александр Лукашенко. Также президенты обсуждали стабилизацию ситуации на рынке топлива — были устранены перебои. В конце встречи Путин заявил, что есть еще над чем работать, особенно в области высоких технологий.

Ранее сообщалось, что ЕС жестко отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына. Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано заявил, что любая помощь России со стороны КНДР неприемлема.

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Они обсудили встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, сотрудничество трех стран, ситуацию на Украине и экономическую составляющую. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то „на троих“: Северная Корея, Россия, — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам», — предложил Путину Александр Лукашенко. Также президенты обсуждали стабилизацию ситуации на рынке топлива — были устранены перебои. В конце встречи Путин заявил, что есть еще над чем работать, особенно в области высоких технологий. Ранее сообщалось, что ЕС жестко отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына. Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано заявил, что любая помощь России со стороны КНДР неприемлема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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