Лукашенко предложил Путину развивать сотрудничество с КНДР на троих

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Они обсудили встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, сотрудничество трех стран, ситуацию на Украине и экономическую составляющую. Об этом сообщается
«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то „на троих“: Северная Корея, Россия, — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам», — предложил Путину Александр Лукашенко. Также президенты обсуждали стабилизацию ситуации на рынке топлива — были устранены перебои. В конце встречи Путин заявил, что есть еще над чем работать, особенно в области высоких технологий.
Ранее сообщалось, что ЕС жестко отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына. Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано заявил, что любая помощь России со стороны КНДР неприемлема.
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