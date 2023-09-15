Челябинец покончил с собой на трассе

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего Фото:

На трассе «Восточный обход Челябинска» обнаружили труп мужчины. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, по предварительным данным, он покончил с собой.

«Труп обнаружили днем на 42 километре автодороги. На теле отмечены травмы, свидетельствующие о суициде», — рассказал источник.

По данным URA.RU, личность мужчины установлена. На момент смерти ему было 43 года. Сейчас тело направят на экспертизу. Все травмы будут изучены, будет установлена причина смерти мужчины.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

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На трассе «Восточный обход Челябинска» обнаружили труп мужчины. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, по предварительным данным, он покончил с собой. «Труп обнаружили днем на 42 километре автодороги. На теле отмечены травмы, свидетельствующие о суициде», — рассказал источник. По данным URA.RU, личность мужчины установлена. На момент смерти ему было 43 года. Сейчас тело направят на экспертизу. Все травмы будут изучены, будет установлена причина смерти мужчины. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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