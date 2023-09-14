14 сентября 2023

В ХМАО заподозрили коммунальщика в ЧП с ребенком, который упал в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
СК ХМАО возбудил уголовное дело после падения ребенка в яму с горячей водой в Пыть-Яхе Фото:

СК ХМАО возбудили уголовное дело по результатам проверки ЧП с ребенком, который провалился в яму с кипятком в Пыть-Яхе. По версии следствия, опубликованной на сайте ведомства, в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим условиям безопасности, заподозрили работника МУП «Управления городского хозяйства» Пыть-Яха.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении работника МУП „Управление городского хозяйства“ г. Пыть-Яха, уполномоченного на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей-2. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — указано в публикации.

ЧП произошло в 6 микрорайоне «Пионерный». Восьмилетний мальчик провалился в яму, которая возникла из-за коммунальной аварии. Ребенок получил ожоги. «По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за правильную и безопасную организацию производственных процессов на данном участке, достоверно зная о необходимости ограждения места прорыва теплосетей на придомовой территории, где произошла коммунальная авария, не дал соответствующее указание подчиненным работникам», — добавили в СК.

Ранее URA.RU писало, что мэр Пыть-Яха Александр Морозов извинился перед семьей пострадавшего ребенка. Он пообещал отцу мальчика разобраться в происшествии и взял дело на личный контроль.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СК ХМАО возбудили уголовное дело по результатам проверки ЧП с ребенком, который провалился в яму с кипятком в Пыть-Яхе. По версии следствия, опубликованной на сайте ведомства, в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим условиям безопасности, заподозрили работника МУП «Управления городского хозяйства» Пыть-Яха. «По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении работника МУП „Управление городского хозяйства“ г. Пыть-Яха, уполномоченного на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей-2. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — указано в публикации. ЧП произошло в 6 микрорайоне «Пионерный». Восьмилетний мальчик провалился в яму, которая возникла из-за коммунальной аварии. Ребенок получил ожоги. «По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за правильную и безопасную организацию производственных процессов на данном участке, достоверно зная о необходимости ограждения места прорыва теплосетей на придомовой территории, где произошла коммунальная авария, не дал соответствующее указание подчиненным работникам», — добавили в СК. Ранее URA.RU писало, что мэр Пыть-Яха Александр Морозов извинился перед семьей пострадавшего ребенка. Он пообещал отцу мальчика разобраться в происшествии и взял дело на личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...