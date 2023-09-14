В ХМАО заподозрили коммунальщика в ЧП с ребенком, который упал в яму с кипятком

15 сентября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

СК ХМАО возбудил уголовное дело после падения ребенка в яму с горячей водой в Пыть-Яхе Фото: Сергей Русанов © URA.RU СК ХМАО возбудили уголовное дело по результатам проверки ЧП с ребенком, который провалился в яму с кипятком в Пыть-Яхе. По версии следствия, опубликованной на сайте ведомства, в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим условиям безопасности, заподозрили работника МУП «Управления городского хозяйства» Пыть-Яха. «По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении работника МУП „Управление городского хозяйства“ г. Пыть-Яха, уполномоченного на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей-2. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — указано в публикации. ЧП произошло в 6 микрорайоне «Пионерный». Восьмилетний мальчик провалился в яму, которая возникла из-за коммунальной аварии. Ребенок получил ожоги. «По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за правильную и безопасную организацию производственных процессов на данном участке, достоверно зная о необходимости ограждения места прорыва теплосетей на придомовой территории, где произошла коммунальная авария, не дал соответствующее указание подчиненным работникам», — добавили в СК. Ранее URA.RU писало, что мэр Пыть-Яха Александр Морозов извинился перед семьей пострадавшего ребенка. Он пообещал отцу мальчика разобраться в происшествии и взял дело на личный контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

СК ХМАО возбудили уголовное дело по результатам проверки ЧП с ребенком, который провалился в яму с кипятком в Пыть-Яхе. По версии следствия, опубликованной на сайте ведомства, в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим условиям безопасности, заподозрили работника МУП «Управления городского хозяйства» Пыть-Яха. «По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении работника МУП „Управление городского хозяйства“ г. Пыть-Яха, уполномоченного на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей-2. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — указано в публикации. ЧП произошло в 6 микрорайоне «Пионерный». Восьмилетний мальчик провалился в яму, которая возникла из-за коммунальной аварии. Ребенок получил ожоги. «По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за правильную и безопасную организацию производственных процессов на данном участке, достоверно зная о необходимости ограждения места прорыва теплосетей на придомовой территории, где произошла коммунальная авария, не дал соответствующее указание подчиненным работникам», — добавили в СК. Ранее URA.RU писало, что мэр Пыть-Яха Александр Морозов извинился перед семьей пострадавшего ребенка. Он пообещал отцу мальчика разобраться в происшествии и взял дело на личный контроль.