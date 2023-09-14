Воспитанники детсада в ЯНАО спят на раскладушках из-за затянувшегося ремонта

Жители поселка в ЯНАО пожаловались на переполненные группы в детском саду

15 сентября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В ЯНАО дети вынуждены спать на раскладушках из-за переполненных групп (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО из-за затянувшегося ремонта в детском саду переполнены детские группы. Из-за тесноты, дети вынуждены спать на раскладушках, сообщают жители в соцсети. «Проведите проверку в детском саду „Солнышко“ в поселке Аксарка. Новый учебный год начался, а ремонт в корпусах не окончен. В данный момент в группах много детей и не хватает кроватей, дети спят на раскладушках», — сообщают жители в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Приуральского района с просьбой подтвердить или опровергнут данную ситуацию. Также, запрос отправлен в департамент образования округа. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее URA.RU рассказало, что ученики в Аксарке учатся в три смены. По свидетельствам родителей, в рассчитанной на 500 мест школе обучается вдвое больше учащихся.

В поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО из-за затянувшегося ремонта в детском саду переполнены детские группы. Из-за тесноты, дети вынуждены спать на раскладушках, сообщают жители в соцсети. «Проведите проверку в детском саду „Солнышко“ в поселке Аксарка. Новый учебный год начался, а ремонт в корпусах не окончен. В данный момент в группах много детей и не хватает кроватей, дети спят на раскладушках», — сообщают жители в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Приуральского района с просьбой подтвердить или опровергнут данную ситуацию. Также, запрос отправлен в департамент образования округа. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее URA.RU рассказало, что ученики в Аксарке учатся в три смены. По свидетельствам родителей, в рассчитанной на 500 мест школе обучается вдвое больше учащихся.