14 сентября 2023

Воспитанники детсада в ЯНАО спят на раскладушках из-за затянувшегося ремонта

Жители поселка в ЯНАО пожаловались на переполненные группы в детском саду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, детский сад, кровати, спальня
В ЯНАО дети вынуждены спать на раскладушках из-за переполненных групп (фото из архива) Фото:

В поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО из-за затянувшегося ремонта в детском саду переполнены детские группы. Из-за тесноты, дети вынуждены спать на раскладушках, сообщают жители в соцсети.

«Проведите проверку в детском саду „Солнышко“ в поселке Аксарка. Новый учебный год начался, а ремонт в корпусах не окончен. В данный момент в группах много детей и не хватает кроватей, дети спят на раскладушках», — сообщают жители в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Приуральского района с просьбой подтвердить или опровергнут данную ситуацию. Также, запрос отправлен в департамент образования округа. На момент публикации новости ответы не получены.

Ранее URA.RU рассказало, что ученики в Аксарке учатся в три смены. По свидетельствам родителей, в рассчитанной на 500 мест школе обучается вдвое больше учащихся.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО из-за затянувшегося ремонта в детском саду переполнены детские группы. Из-за тесноты, дети вынуждены спать на раскладушках, сообщают жители в соцсети. «Проведите проверку в детском саду „Солнышко“ в поселке Аксарка. Новый учебный год начался, а ремонт в корпусах не окончен. В данный момент в группах много детей и не хватает кроватей, дети спят на раскладушках», — сообщают жители в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Приуральского района с просьбой подтвердить или опровергнут данную ситуацию. Также, запрос отправлен в департамент образования округа. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее URA.RU рассказало, что ученики в Аксарке учатся в три смены. По свидетельствам родителей, в рассчитанной на 500 мест школе обучается вдвое больше учащихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...