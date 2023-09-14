У самолета авиакомпании «Ямал» в полете треснуло стекло

15 сентября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

У самолета, совершающего перелет Надым — Москва треснуло лобовое стекло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейс Надым — Москва, доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Аварийная ситуация не объявлялась», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью. Самолету была предоставлена возможность перейти в более низкий воздушный эшелон. Корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию «Ямал» о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.

У самолета авиакомпании «Ямал», совершавшего рейс из Надыма в Москву, треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Экипаж самолета SuperJet, совершавшего рейс Надым — Москва, доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Аварийная ситуация не объявлялась», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел около 10 утра 14 сентября в небе над Архангельской областью. Самолету была предоставлена возможность перейти в более низкий воздушный эшелон. Корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию «Ямал» о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.